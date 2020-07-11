ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Речице тонувшую в Днепре пенсионерку спасли очевидец и работники ОСВОД

11.07.2020 11:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 10 июля около половины шестого вечера в Речице в Днепре тонула пенсионерка.

По сведениям Гомельского ОУМЧС, спасателям позвонил 39-летний мужчина. Он шёл по улице Набережная и увидел, что в воде находится пенсионерка. К месту происшествия были направлены подразделения МЧС.

К моменту прибытия спасателей пожилая женщина уже находилась на берегу. Очевидец и работники ОСВОД вынесли пострадавшую на сушу, где пенсионерку осматривали медики. Было принято решение госпитализировать спасённую.

На прошлой неделе в Мозыре сотрудники ОСВОД спасли 9-летнего мальчика. Ребёнок плавал в реке, где глубина достигает 9 метров (здесь подробности).

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 10 июля около половины шестого вечера в Речице в Днепре тонула пенсионерка. По сведениям Гомельского ОУМЧС, спасателям позвонил 39-летний мужчина....
 
Новости дня
Новости разные
 
Отбивные из куриного филе. Рецепт телеведущей Екатерины Тишкевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика