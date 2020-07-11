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В Речице тонувшую в Днепре пенсионерку спасли очевидец и работники ОСВОД
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 10 июля около половины шестого вечера в Речице в Днепре тонула пенсионерка.
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К моменту прибытия спасателей пожилая женщина уже находилась на берегу. Очевидец и работники ОСВОД вынесли пострадавшую на сушу, где пенсионерку осматривали медики. Было принято решение госпитализировать спасённую.
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Новости Беларуси. 10 июля около половины шестого вечера в Речице в Днепре тонула пенсионерка. По сведениям Гомельского ОУМЧС, спасателям позвонил 39-летний мужчина....
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