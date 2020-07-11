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SpaceX запланировала запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink на 11 июля
11.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Американская компания
Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) должен был состояться 8 июля, но был отменен из-за погодных условий и перенесен на неопределенный срок.
В этот раз пуск планируется в 10.54 по времени Восточного побережья США (17.54 по минскому). Вместе с 57 спутниками Starlink на орбиту должны быть выведены два спутника компании BlackSky.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей на всей планете за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов (весом до 500 кг). Эта система связи повсеместно, включая труднодоступные и малонаселенные районы, будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет на скорости 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.
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