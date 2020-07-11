Численность населения Земли достигла 7,8 млрд человек

Источник материала: ОНТ

Численность населения Земли увеличилась до 7,8 млрд человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на немецкий фонд «Население Земли» (Stiftung Weltbevölkerung - DSW).

Причиной столь стремительного роста населения планеты эксперты фонда назвали растущее число нежелательных беременностей. Так, по всему миру нежелательными являются две из каждых пяти беременностей. По мнению экспертов, исправить положение могло бы сексуальное просвещение и более широкое распространение противозачаточных средств.

Особенно тяжелая ситуация с ростом рождаемости, по мнению экспертов DSW, сложилась в Африке, к югу от Сахары. Там, несмотря на некоторое сокращение уровня рождаемости за последние годы, на каждую женщину по-прежнему в среднем приходится 4,4 ребенка, в то время как среднемировой показатель остановился на отметке в 2,4 ребенка на одну женщину. Ожидается, что это приведет к катастрофическому росту населения континента с нынешних 1,3 млрд человек до 2,5 млрд уже к 2050 году.

Всего, согласно оценкам экспертов, ежегодно население планеты увеличивается на 82 млн человек.

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