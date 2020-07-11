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В Непале из-за оползней погибли 24 человека, почти столько же пропали без вести

11.07.2020 11:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Непале из-за оползней погибли 24 человека, почти столько же пропали без вести

В результате сошедших оползней в центре Непала в провинции Гандаки погибли 24 человека, еще 23 – пропали без вести. Об этом со ссылкой на местные власти пишет газета Kathmandu Post.

Дожди, прошедшие в регионе в четверг вечером и пятницу утром привели к оползням в четырех районах провинции. Сообщается, что в результате буйства стихии больше всего пострадал район Мьягди, где в результате оползней под землей оказались около 40 домов. Свыше 400 человек, которых затронула стихия, смогли укрыться в зданиях местной администрации и школы.

По данным Kathmandu Post, оползни привели к гибели 13 человек, несколько сотен ранены, 34 числились пропавшими без вести.  Поиски людей продолжались до позднего вечера пятницы и возобновились утром.

По обновленной информации, в субботу местные жители обнаружили тела 11 из 34 пропавших без вести в оползнях в районе Мягди. Продолжаются поиски 23 пропавших.



Фото: AP Photo / Manish Paude

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В результате сошедших оползней в центре Непала в провинции Гандаки погибли 24 человека, еще 23 – пропали без вести. Об этом со ссылкой на местные власти пишет газета...
 
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