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В Непале из-за оползней погибли 24 человека, почти столько же пропали без вести
Источник материала: ОНТ
В результате сошедших оползней в центре Непала в провинции Гандаки погибли 24 человека, еще 23 – пропали без вести. Об этом со ссылкой на местные власти
Дожди, прошедшие в регионе в четверг вечером и пятницу утром привели к оползням в четырех районах провинции. Сообщается, что в результате буйства стихии больше всего пострадал район Мьягди, где в результате оползней под землей оказались около 40 домов. Свыше 400 человек, которых затронула стихия, смогли укрыться в зданиях местной администрации и школы.
По данным Kathmandu Post, оползни привели к гибели 13 человек, несколько сотен ранены, 34 числились пропавшими без вести. Поиски людей продолжались до позднего вечера пятницы и возобновились утром.
По обновленной информации, в субботу местные жители обнаружили тела 11 из 34 пропавших без вести в оползнях в районе Мягди. Продолжаются поиски 23 пропавших.
Фото: AP Photo / Manish Paude
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В результате сошедших оползней в центре Непала в провинции Гандаки погибли 24 человека, еще 23 – пропали без вести. Об этом со ссылкой на местные власти пишет газета...
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