Илон Маск обогнал Уоррена Баффета в рейтинге богатейших людей мира

Источник материала: ОНТ

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск вышел на седьмую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. Издание оценило состояние миллиардера в $70,5 млрд.

Обойти председателя совета директоров Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, ранее занимавшего седьмую строчку в рейтинге, основателю Tesla удалось после того, как 11 июля его состояние увеличилось на $6,1 млрд за счет роста стоимости акций компании на 11%. При этом состояние Баффетта оценивается в $69,2 млрд.

В рейтинге Маску также удалось обогнать сооснователя Google Сергея Брина занимающего восьмую строчку рейтинга с состоянием в $70,4 млрд, а также владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани, который расположился на 9 строчке с $70,2 млрд.

Как отмечают авторы рейтинга, в настоящий момент Маск является владельцем примерно пятой части акций Tesla, которые с начала 2020 года выросли в цене на 269%. Сейчас стоимость одной акции автопроизводителя оценивается в $1544,65.

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