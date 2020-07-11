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Ночью в Гродно из автомобиля на проезжую часть выпал 64-летний пассажир - мужчина умер

11.07.2020 12:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ночью 11 июля в Гродно из автомобиля на проезжую часть выпал 64-летний пассажир, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.


Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Происшествие случилось около 2 часов ночи напротив дома 30 на улице Курчатова. Во время движения из салона микроавтобуса Fiat Ducato на проезжую часть выпал 64-летний пассажир. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Причины и обстоятельства произошедшего установят во время проверки.

 
Теги: Гродно
 
 
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