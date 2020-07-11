Ночью в Гродно из автомобиля на проезжую часть выпал 64-летний пассажир - мужчина умер

Источник материала: Tut.by

Ночью 11 июля в Гродно из автомобиля на проезжую часть выпал 64-летний пассажир, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.



Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

Происшествие случилось около 2 часов ночи напротив дома 30 на улице Курчатова. Во время движения из салона микроавтобуса Fiat Ducato на проезжую часть выпал 64-летний пассажир. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Причины и обстоятельства произошедшего установят во время проверки.