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Ночью в Гродно из автомобиля на проезжую часть выпал 64-летний пассажир - мужчина умер
Источник материала: Tut.by
Ночью 11 июля в Гродно из автомобиля на проезжую часть выпал 64-летний пассажир,
Происшествие случилось около 2 часов ночи напротив дома 30 на улице Курчатова. Во время движения из салона микроавтобуса Fiat Ducato на проезжую часть выпал 64-летний пассажир. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.
Причины и обстоятельства произошедшего установят во время проверки.
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От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.
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