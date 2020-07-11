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Что "прячется" за Короной? Будущая "силиконовая долина" в центре Бреста ждёт своего часа
11.07.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Когда-то территория на площади 120 га, в окружении улиц Московской, Пионерской, Янки Купалы, Сов. Конституции, была центром внедрения инноваций. Продукция, которую здесь производили, - от ковров до космической электроники, - прославляла Брест на весь бывший Советский Союз.
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Когда-то территория на площади 120 га, в окружении улиц Московской, Пионерской, Янки Купалы, Сов. Конституции, была центром внедрения инноваций. Продукция, которую...
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