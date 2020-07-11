«Грубейшее вмешательство в уголовный процесс». Юрист - про «спецрасследование» ОНТ по Белгазпромбанку

Источник материала: Tut.by

Телеканал ОНТ показал «спецрасследование» по делу Белгазпромбанка, которое вызвало немало вопросов. Можно ли на этой стадии следствия озвучивать материалы дела? Допустимо ли сейчас в утвердительной форме заявлять о том, « как ( зачем ) Бабарико подкупал членов правления и получал взятки сам»? Не является ли это вмешательством в уголовный процесс и разглашением данных предварительного следствия? А ведь подобные сюжеты на госТВ — едва ли не единственная возможность узнать, как продвигается дело: силовики если и озвучивают подробности дела, то в отдельных госСМИ (общения с журналистами других редакций по каким-то причинам избегают ), при этом адвокаты из-за подписки о неразглашении не могут ни ответить на эти громкие заявления конкретными фактами, ни рассказать что-либо связанное с расследованием. 10 июля адвокаты Виктора Бабарико пожаловались в Генпрокуратуру на сюжет на ОНТ.

Касательно «спецрасследования» высказался юрист Юрий Гуща, который до этого работал в оперативных подразделениях ГУБЭП МВД, а также руководил службой экономической безопасности одного из коммерческих банков.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Юрист Юрий Гуща разместил на своей странице в фейсбуке мнение о том, соответствует ли действительности содержание сюжета, а также оценил правовую состоятельность обвинения Виктора Бабарико по инкриминируемым ему преступлениям. Специалист подчеркивает, что это его частное экспертное суждение. С разрешения Юрия приводим основные моменты его наблюдений.

Юрий Гуща — кандидат юридических наук, юрист, он специализируется на финансовом, налоговом и инвестиционном консультировании среднего и крупного частного бизнеса. Ранее Юрий продолжительное время работал в оперативных подразделениях ГУБЭП МВД Беларуси, которые занимаются в том числе выявлением и раскрытием тяжких и особо тяжких преступлений в банковской системе. Юрий несколько лет также руководил службой экономической безопасности одного из коммерческих банков.

В чем обвиняют Виктора Бабарико и что нового сообщили в сюжете

Ранее сообщалось, что Виктору Бабарико предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 235 (Легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 431 (Дача взятки повторно либо в крупном размере) Уголовного кодекса.

Юрий Гуща обращает внимание на то, что, судя по информации из сюжета ОНТ, Виктора Бабарико также подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса).

— Из содержания представленного сюжета следует, что якобы Виктор Бабарико, находясь в должности председателя правления ОАО «Белгазпромбанк», являясь должностным лицом, уполномоченным осуществлять организационно-распорядительные функции управления указанным банком, в период неопределенного периода времени принимал денежные средства в особо крупных размерах от различных коммерческих структур, являющихся клиентами банка либо иным образом аффилированных с банком, — отмечает Юрий Гуща. — Из сюжета также следует, что Виктор Бабарико принимал денежные средства от должностных лиц банка, непосредственно подчиненных ему по службе, предоставляемые ему исключительно в связи с занимаемой должностью, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, выполнение определенных действий, которые банкир мог либо должен был совершить с использованием служебных полномочий в интересах дающего денежные средства.

Юрист отмечает, что телеканал, несмотря на то, что сейчас ведется следствие, в утвердительной форме сообщает о том, что Виктор Бабарико совершил преступления. Из сюжета следует, что помимо получения взятки ему также инкриминируют легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем в особо крупном размере, а также уклонение от уплаты сумм налогов, сборов, совершенное в особо крупном размере.

Так, телеведущий анонсирует, что «наш репортаж о том, как и зачем заставлял бывший банковский босс Виктор Бабарико брать взятки и передавать откаты».

— Основной сюжет телеканала базируется на теме получения Виктором Бабарико совместно с другими должностными лицами ОАО «Белгазпромбанк» незаконных денежных вознаграждений (взяток) от представителей частных коммерческих фирм (в том числе, но не исключительно, ООО «ПриватЛизинг»). В сюжете также говорится о легализации («отмывании») полученных денег, чтобы придать им законность происхождения.

Юрист о том, что пытаются «подогнать» под взятки

Юрий Гуща приводит пример, что в сюжете Кирилл Бадей (исполняющий обязанности председателя правления Белгазпромбанка после ухода Виктора Бабарико. — Прим. ред.) утверждает, что он получал денежные средства от ряда фирм, длительное время являющихся клиентами банка, и данные денежные средства он передавал Бабарико.

— Из этого телеканал делает вывод, что эти деньги предназначены в качестве взятки Бабарико. В сюжете далее утверждается, что получаемые деньги предназначались лично Бабарико. Ряд обвиняемых (Ильясюк, Кузьмич, Шабан и другие) имели распределяемые между собой доли из этих денег. Деньги передавались исключительно в связи с сотрудничеством компании «ПриватЛизинг» с банком, — уточняет юрист. — Манипулирование телеканала показанной информацией раскрывается при анализе того, что из себя представляют ОАО «Белгазпромбанк» и компания «ПриватЛизинг» как субъекты хозяйственной деятельности.

Белгазпромбанк — коммерческое частное предприятие, вся деятельность которого направлена на получение прибыли, отмечает юрист.

— Доля государства в банке присутствует в размере статистической погрешности ( 0,097% . — Прим. ред.). Банк имеет свои устав, совет директоров, правление. Невзирая на то, что деятельность банка подотчетна Нацбанку в части выполнения нормативов безопасного функционирования, во всем остальном банк независим и самостоятелен. Он сам вправе определять, с кем и как работать, как мотивировать своих управленцев, — уточняет Юрий Гуща. — Единственный главный критерий работы — это норма и сумма получаемой прибыли. Поэтому органы корпоративного управления частного банка могут разрешить эффективно сотрудничать с частными фирмами (в том числе лизинговыми компаниями — партнерами банка), учредителями и участниками которых могут быть аффилированные лица из числа должностных лиц — инсайдеров банка, к которым относятся председатель правления и его заместители (инсайдер — тот, у кого по служебному или семейному положению есть доступ к конфиденциальной информации о делах компании. — Прим. ред.), если в этом нет конфликта интересов банка и этих фирм, а также расхождений с требованиями статей 109−1 и 122 Банковского кодекса.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Юрист добавляет, что вопросы наличия или отсутствия конфликта интересов у инсайдеров банка, а также реестр инсайдеров и аффилированных лиц внимательно отслеживают и ведут службы экономической безопасности и внутреннего контроля. При этом они за это несут полную ответственность, в том числе перед Нацбанком.

— И еще важное условие: компании — партнеры банка, учредителями (участниками) которых являются его должностные лица-инсайдеры, должны осуществлять операции с банком на общих основаниях, без каких-либо льготных условий, привилегированного статуса. Если это условие соблюдается, тогда возможное учредительство и участие Виктора Бабарико в лизинговых компаниях-партнерах без занятия в них штатных управленческих должностей не является противоправным и допускается, если это прямо разрешено локальными нормативными актами банка.

В сюжете на ТВ Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ, заявил, что никакого практического участия в деятельности «ПриватЛизинга» банкиры не принимали, акцентирует внимание Юрий Гуща.

— Если лизинговая компания — партнер банка распределяет дивиденды и их получателями являются должностные лица-инсайдеры, которые выступают только ее учредителями (участниками) и не осуществляют никаких функций по управлению, то получение таких дивидендов не выступает в качестве предмета взятки. На получателей таких дивидендов возлагается обязанность задекларировать данные суммы и заплатить с них подоходный налог, — отмечает Юрий Гуща.

У юриста нет возможности ознакомиться с материалами уголовного дела, поэтому он моделирует предположительную ситуацию:

— Если Виктор Бабарико сам лично либо через любых своих представителей, действующих от его имени и в его интересах на основании выданной доверенности, выступал в качестве учредителя (участника) компании «ПриватЛизинг» и при этом не занимал в ней никаких руководящих должностей, то он имел законное право на получение дивидендов от деятельности этой компании, — говорит юрист. — В свою очередь, представителями Бабарико В. Д., которым доверенностью могли быть переданы его правомочия участника компании «ПриватЛизинг», могли быть любые должностные лица ОАО «Белгазпромбанк», в том числе и бывшие. Лиц, которым могли быть выданы такие доверенности (либо осуществиться передоверие) могло быть неограниченное множество. Теоретически это могли быть и Бадей, и Морозов, и Ильясюк, и другие частные лица.

Юрий Гуща уточняет, что описанная ситуация является мировой практикой в работе банков по всему миру, таким способом банки привлекают ключевых клиентов и мотивируют своих топ-менеджеров, экономя средства на выплату премий и бонусов.

Может ли банк кредитовать лизинговые компании на льготных условиях?

Константин Бычек, начальник отдела Следственного управления КГБ Беларуси, рассказал в сюжете: «Если вкратце, то суть этого бизнеса заключалась в следующем. „ПриватЛизинг“ реализовывал населению товары в рассрочку или лизинг и рассчитывался с продавцом (под продавцом, по всей видимости, подразумевается юрлицо, у которого приобретается предмет лизинга или рассрочки. — Прим. ред.) за эти товары за счет кредитных ресурсов банка. Таким образом успешность ведения бизнеса напрямую зависела от условий кредитования их банком».

Юрий Гуща убежден, что банк не может позволить себе на льготных условиях выдавать кредиты лизинговой компании.

— В соответствии с жесткими пруденциальными нормативами Национального банка и с установленным законодательным запретом ни Белгазпромбанк, ни любой другой банк ни при каких обстоятельствах не прокредитует на льготных условиях лизинговую компанию, аффилированную с собственными членами правления, потому как такая кредитная операция является ничтожной, т.е. изначально незаконной. Виктор Бабарико достаточно опытен и не мог не знать о таких элементарных и опасных вещах.

Касательно надзора Нацбанка Юрий Гуща также добавил:

— Если бы описанная схема работы с лизинговыми компаниями считалась бы преступной, тогда бы привлечению к уголовной ответственности подлежало бы не только правление ОАО «Белгазпромбанк», но и руководство Главного управления банковского надзора Национального банка Республики Беларусь за допущенную халатность. Главное управление банковского надзора периодически проверяет банки, небанковские кредитно-финансовые учреждения и лизинговые компании на предмет соответствия требованиям статьи 122 Банковского кодекса. Если бы в работе ОАО «Белгазпромбанк» по этому направлению существовали какие-либо нарушения, они были бы немедленно выявлены и пресечены.

Про вывод денег за границу

Представитель КГБ в сюжете на ТВ также рассказал про офшоры.

«На имя юриста банка, а также сотрудника банка и по совместительству близкого друга Бабарико были учреждены ряд зарубежных субъектов хозяйствования, которые вошли в состав учредителей „ПриватЛизинга“, — отметил Константин Бычек. — Одновременно с этим в офшорных юрисдикциях для Бабарико и остальных участников преступной группы были открыты так называемые фирмы-кошельки, на которых аккумулировалось незаконное денежное вознаграждение. К банковским счетам этих фирм-кошельков эмитировались пластиковые платежные карты».

Юрий Гуща задается вопросом, как логически увязываются «ПриватЛизинг» и открытие электронных кошельков в «офшорных юрисдикциях».

— Что вообще за «юрисдикции» имеются в виду и где в этом контексте усматриваются признаки отмывания денег? Является ли противозаконным вывод иностранным учредителем легально функционирующей белорусской компании заработанных дивидендов на свои счета за пределы страны? Ключ к ответу на эти вопросы дает бывший зампред банка, а ныне обвиняемый Кузьмич, поясняя, что на эти электронные кошельки перечислялись условно законно получаемые дивиденды, причитающиеся учредителям компаний на территории Республики Беларусь.

— Полным абсурдом и нонсенсом выглядят сцены с допросами и очными ставками коллег Виктора Бабарико, в которых они обличают его и рассказывают, как «делили с ним деньги». Абсурд состоит в том, что, давая подобные показания против Виктора Бабарико, они тем самым значительно усугубляют свою участь, — отмечает юрист. — Так как позволяют следствию квалифицировать собственные действия как совершенные по предварительному сговору группой лиц либо в составе преступной организации, что существенно увеличивает тяжесть преступления и меры ответственности. Под освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (статья 431 УК) они не попадают, так как, по версии телеканала, не только передавали деньги Виктору Бабарико, но и сами получали их от него.

Юрий Гуща задает вопросы:

— Стали бы взрослые здравомыслящие люди так себя вести, как они показаны в сюжете и тем образом, как это телеканал пытается внушить своим зрителям? Или же в показанном сюжете они говорят о чем-то ином, нежели пытается преподнести телеканал, и имеют в виду нечто принципиально другое, чем получение взяток от компании «ПриватЛизинг»? Стали ли указанные люди настолько легко давать показания, обличающие Виктора Бабарико, если учесть, что тем самым они значительно ухудшают свое и его положение?

Юрист считает несостоятельными сделанные утверждения о том, что перечисление полученных дивидендов на счета иностранных компаний является незаконной финансовой операцией по легализации преступных доходов.

Нарушаются ли права Виктора Бабарико и других задержанных, когда ТВ озвучивает материалы дела, которое еще расследуют?

— Да. Сюжет базируется на материалах ныне расследуемого Следственным управлением КГБ уголовного дела, обвиняемыми по которому проходят как Виктор Бабарико, так и ряд должностных лиц ОАО «Белгазпромбанк». Тем самым, вопреки мнению телеканала, на момент выхода в эфир сюжета вина указанных лиц не установлена в предусмотренном законом порядке, и о ней можно утверждать лишь предположительно, но никак не утвердительно!

Однако, несмотря на это, в оценке совершенных Виктором Бабарико действий как преступных телеканалом допускаются суждения, которые свидетельствуют о том, что вменяемая ему преступная деятельность уже рассматривается как установленный и доказанный свершившийся факт. Этим заведомо нарушаются положения статьи 26 Конституции и статьи 16 Уголовно-процессуального кодекса, гарантирующие презумпцию невиновности Виктора Бабарико и других обвиняемых, грубо игнорируются их права и законные интересы, наносится существенный вред его деловой репутации.

Допускаемые в сюжете указанного телеканала фрагменты показаний некоторых обвиняемых по делу, данных ими в процессе производства следственных действий, а также видеофиксация самих отдельных следственных действий, комментарии по делу руководителя следственного органа, расследующего уголовное дело, могут расцениваться как грубейшее вмешательство телеканала в уголовный процесс, а также как оказание психологического давления на его фигурантов, разглашение данных предварительного следствия, создание негативного общественного мнения относительно отдельных лиц, проходящих по делу в качестве обвиняемых, нарушение их личных конституционных прав и законных интересов.

Получить комментарий КГБ по «делу Белгазпромбанка» не удалось.