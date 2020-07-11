Софийский собор в Полоцке приглашает на экскурсию и органный концерт

Источник материала: ОНТ

Двери для посетителей сегодня открывает и Софийский собор в Полоцке.

Взглянуть на старейший памятник архитектуры изнутри и узнать о нём уникальные факты можно бесплатно. Историю древнего храма расскажут уникальные археологические находки, сохранившийся фундамент, фрагменты кладки и фресковые росписи XI века. А в час дня гости услышат, как звучит знаменитый полоцкий орган.

Двери собора будут открыты с 10 утра до пяти вечера.

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