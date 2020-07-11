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После поста про «старого Александра» из Нацмузея уволили лучшего экскурсовода
Источник материала: KYKY>
Стало известно, что из Национального художественного музея уволили научного сотрудника, востоковеда и лучшего по мнению многих беларусов экскурсовода Никиту Монича. Об этом сообщается на его странице в Facebook. Сам Никита пока ситуацию не прокомментировал, но обещал сделать это в ближайшее время.
Никита не скрывает свою гражданскую позицию – в своих соцсетях он открыто поддерживает кандидата в президенты Виктора Бабарико.
Никита также записывал жесткое видео про ситуацию с выборной гонкой в стране: «Очень не хотелось бы быть избитым, но у меня на родине так заведено».
А 17 июня он
Почитайте, за какое стихотворение могли уволить отличного профессионала из государственного музея,
Да, Александр, имя у вас что надо.
Вам непонятна причина нашего гнева.
Холодно во дворце, коли дворец ледовый.
Слуги верны, но в глазах их блестит опаска.
Поздно грозить, несогласных бросать по нарам.
Ладно, пора прощаться, уже светает.
Как Монича поддерживают беларусы
Когда стало известно об увольнении Никиты, беларусы начали писать в его адрес посты поддержки.
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Стало известно, что из Национального художественного музея уволили научного сотрудника, востоковеда и лучшего по мнению многих беларусов экскурсовода Никиту...
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