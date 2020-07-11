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После поста про «старого Александра» из Нацмузея уволили лучшего экскурсовода

11.07.2020 13:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Стало известно, что из Национального художественного музея уволили научного сотрудника, востоковеда и лучшего по мнению многих беларусов экскурсовода Никиту Монича. Об этом сообщается на его странице в Facebook. Сам Никита пока ситуацию не прокомментировал, но обещал сделать это в ближайшее время. 

Никита не скрывает свою гражданскую позицию – в своих соцсетях он открыто поддерживает кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Никита также записывал жесткое видео про ситуацию с выборной гонкой в стране: «Очень не хотелось бы быть избитым, но у меня на родине так заведено».

А 17 июня он опубликовал стихотворение-обращение к Александру Лукашенко – учительница Анна Северинец, которая также подверглась «репрессиям», утверждает, что именно оно стало причиной увольнения Никиты. 

Почитайте, за какое стихотворение могли уволить отличного профессионала из государственного музея, 

Да, Александр, имя у вас что надо.
Значит «защитник». Себя и своего стада,
Руководитель и будущий житель ада,
Источник мемов, апологет парада.

Вам непонятна причина нашего гнева.
Всюду враги вам чудятся: справа, слева.
Хочется быть Македонским – выходит Ревва.
А по плодам, как водится, судят древо.

Холодно во дворце, коли дворец ледовый.
Пальцы синеют, к губам примерзает слово.
Сроку конец и за ним уж не виден новый.
Смерть у Кощея в ларце. Конец хреновый

Слуги верны, но в глазах их блестит опаска.
Страшной бывает, как оказалось, сказка.
Больше не греет АЭС или Тесла Маска.
Пройден и спален мост, там, впереди, развязка.

Поздно грозить, несогласных бросать по нарам.
Время бежать и оврагом ползти к ангарам.
25 лет прошло, просто вы стали старым.
Жалко, конечно, что вышло таким макаром.

Ладно, пора прощаться, уже светает.
Борт ваш на льду стоит, а вокруг всё тает.
Мы Вам простим, что вы приравняли к хлеву
Нашу страну, но, пожалуйста, оставьте Еву.

Как Монича поддерживают беларусы 

Когда стало известно об увольнении Никиты, беларусы начали писать в его адрес посты поддержки. 

 
 
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Стало известно, что из Национального художественного музея уволили научного сотрудника, востоковеда и лучшего по мнению многих беларусов экскурсовода Никиту...
 
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