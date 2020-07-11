После поста про «старого Александра» из Нацмузея уволили лучшего экскурсовода

Источник материала: KYKY

Стало известно, что из Национального художественного музея уволили научного сотрудника, востоковеда и лучшего по мнению многих беларусов экскурсовода Никиту Монича. Об этом сообщается на его странице в Facebook. Сам Никита пока ситуацию не прокомментировал, но обещал сделать это в ближайшее время.

Никита не скрывает свою гражданскую позицию – в своих соцсетях он открыто поддерживает кандидата в президенты Виктора Бабарико.

Никита также записывал жесткое видео про ситуацию с выборной гонкой в стране: «Очень не хотелось бы быть избитым, но у меня на родине так заведено».

А 17 июня он опубликовал стихотворение-обращение к Александру Лукашенко – учительница Анна Северинец, которая также подверглась «репрессиям» , утверждает , что именно оно стало причиной увольнения Никиты.

Почитайте, за какое стихотворение могли уволить отличного профессионала из государственного музея,

Да, Александр, имя у вас что надо.

Значит «защитник». Себя и своего стада,

Руководитель и будущий житель ада,

Источник мемов, апологет парада.

Вам непонятна причина нашего гнева.

Всюду враги вам чудятся: справа, слева.

Хочется быть Македонским – выходит Ревва.

А по плодам, как водится, судят древо.

Холодно во дворце, коли дворец ледовый.

Пальцы синеют, к губам примерзает слово.

Сроку конец и за ним уж не виден новый.

Смерть у Кощея в ларце. Конец хреновый

Слуги верны, но в глазах их блестит опаска.

Страшной бывает, как оказалось, сказка.

Больше не греет АЭС или Тесла Маска.

Пройден и спален мост, там, впереди, развязка.

Поздно грозить, несогласных бросать по нарам.

Время бежать и оврагом ползти к ангарам.

25 лет прошло, просто вы стали старым.

Жалко, конечно, что вышло таким макаром.

Ладно, пора прощаться, уже светает.

Борт ваш на льду стоит, а вокруг всё тает.

Мы Вам простим, что вы приравняли к хлеву

Нашу страну, но, пожалуйста, оставьте Еву.

Как Монича поддерживают беларусы

Когда стало известно об увольнении Никиты, беларусы начали писать в его адрес посты поддержки.