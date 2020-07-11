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Гродненские таможенники пресекли незаконный вывоз более 600 пачек нагревательного табака
11.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения более 600 пачек нагревательного табака, сообщили БЕЛТА в таможне.
Незаконно ввезти на территорию Евросоюза нагревательный табак пытался 33-летний гражданин Литвы. Предприимчивый водитель, следовавший через пункт пропуска «Привалка», упаковал табак в пустотелые пространства своего автомобиля.
По результатам сканирования и последующего досмотра автомобиля из-под передней панели приборов Ford Galaxy таможенники извлекли 370 пачек нагревательного табака, еще 250 находились за декоративной обшивкой задней части салона.
По факту нарушения Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает конфискацию как незаконно перемещаемого товара, так и транспортного средства, в котором такой товар был сокрыт.
Фото Гродненской региональной таможни
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Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения более 600 пачек нагревательного табака, сообщили БЕЛТА в таможне. Незаконно ввезти на территорию...
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