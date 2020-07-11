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Гродненские таможенники пресекли незаконный вывоз более 600 пачек нагревательного табака

11.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Гродненские таможенники пресекли незаконный вывоз более 600 пачек нагревательного табака

Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения более 600 пачек нагревательного табака, сообщили БЕЛТА в таможне.

Незаконно ввезти на территорию Евросоюза нагревательный табак пытался 33-летний гражданин Литвы. Предприимчивый водитель, следовавший через пункт пропуска «Привалка», упаковал табак в пустотелые пространства своего автомобиля.

Гродненские таможенники пресекли незаконный вывоз более 600 пачек нагревательного табака

По результатам сканирования и последующего досмотра автомобиля из-под передней панели приборов Ford Galaxy таможенники извлекли 370 пачек нагревательного табака, еще 250 находились за декоративной обшивкой задней части салона.

Гродненские таможенники пресекли незаконный вывоз более 600 пачек нагревательного табака

По факту нарушения Гродненская региональная таможня начала административный процесс в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси. Санкция статьи предусматривает конфискацию как незаконно перемещаемого товара, так и транспортного средства, в котором такой товар был сокрыт.

Фото Гродненской региональной таможни

https://www.belta.by/

 
 
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Гродненские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения более 600 пачек нагревательного табака, сообщили БЕЛТА в таможне. Незаконно ввезти на территорию...
 
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