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Картофель, металлолом, электроинструменты. За прошедшую неделю возбуждено 4 уголовных дела по кражам

11.07.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Картофель, металлолом, электроинструменты. За прошедшую неделю возбуждено 4 уголовных дела по кражам

Оперативка за период с 29 июня по 5 июля

За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 83 сообщения, 10 из которых содержат сведения о признаках совершенных преступлений, 31 – об административных правонарушениях, 42 сообщения о прочих происшествиях. К административной ответственности привлечено 17 правонарушителей. Возбуждено 5 уголовных дел, 4 из которых по линии уголовного розыска.

Все уголовные дела, возбужденные за прошедшую неделю по линии уголовного розыска, связаны с кражами, подозреваемые лица по которым на сегодняшний день не установлены. Так, в период с 24 по 31 мая из подвала дома в д. Бабоневка неизвестный украл 1000 кг картофеля на общую сумму 300 руб.

Точные дата и время еще одной кражи не установлены. В период с октября 2019 года по 27 июня текущего года из хозяйственной постройки во дворе дачного дома в д. Погорелка были украдены металлические тиски и емкость из нержавеющей стали общей стоимостью 170 руб.

Неизвестные воры похозяйничали сразу в двух дачных домах в д. Сёгда. Сорвав навесной замок со входной двери первой дачи, преступник украл бензотример, приставку спутникового телевидения, электродрель, дорожный велосипед, электрочайник и другие предметы на общую сумму 580 руб. Из другого дома и придомовой территории пропало около 150 кг металлолома.

Просьба гражданам, которым что-либо известно о совершенных кражах, сообщить в Кореличский РОВД по тел.: 2-14-42, 2-16-42, 8(029)6964370, 8(029)2470527.

29 июня прокуратурой района возбуждено уголовное дело по ст. 153 УК РБ («Умышленное причинение легкого телесного повреждения») в отношении 37-летнего жителя д. Некрашевичи, который вечером 11 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своего отца.

Иные происшествия на территории района:

За прошедшую неделю нетрезвыми на рабочих местах задержаны полевод и животновод сельхозпредприятий района.

30 июня на пустыре вблизи г.п. Кореличи обнаружено и уничтожено 2 кг дикорастущего масличного мака.

3 июля во время проведения земляных работ на приусадебном участке в д. Рапьево обнаружено 369 патронов времен Великой Отечественной войны.

Алексей ГАВРОШ,
начальник Кореличского РОВД

 
 
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Оперативка за период с 29 июня по 5 июля За рассматриваемый период в оперативно-дежурную службу Кореличского РОВД поступило 83 сообщения,
 
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