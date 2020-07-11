В период подготовки к жатве работники Кореличского РОЧС проводят рейды по сельхозпредприятиям района

Источник материала: Полымя

Не за горами жаркая пора, которая потребует от всех участников уборочной страды повышенного внимания и предельной осторожности. В первую очередь это касается вопросов пожарной безопасности.





Чтобы проконтролировать вопросы соблюдения правил пожарной безопасности и провести профилактические беседы с аграриями района, работники Кореличского РОЧС совместно с представителями управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома проводят мониторинги на территории сельхозпредприятий района, которые сегодня активно готовятся к уборочной кампании.

Спасатели обращают особое внимание на теоретическое обучение работников, задействованных на уборке урожая, укомплектованность и исправность первичных средств пожаротушения зерноуборочных комбайнов. С ответственными должностными лицами проводятся беседы о мерах пожарной безопасности, отрабатываются алгоритмы действий при возникновении ЧС и порядок пользования первичными средствами пожаротушения.

Оксана ЯНУШ

Фото Кореличского РОЧС