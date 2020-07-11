ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В период подготовки к жатве работники Кореличского РОЧС проводят рейды по сельхозпредприятиям района

11.07.2020 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Не за горами жаркая пора, которая потребует от всех участников уборочной страды повышенного внимания и предельной осторожности. В первую очередь это касается вопросов пожарной безопасности.

В период подготовки к жатве работники Кореличского РОЧС проводят рейды по сельхозпредприятиям района

Чтобы проконтролировать вопросы соблюдения правил пожарной безопасности и провести профилактические беседы с аграриями района, работники Кореличского РОЧС совместно с представителями управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома проводят мониторинги на территории сельхозпредприятий района, которые сегодня активно готовятся к уборочной кампании.

Спасатели обращают особое внимание на теоретическое обучение работников, задействованных на уборке урожая, укомплектованность и исправность первичных средств пожаротушения зерноуборочных комбайнов. С ответственными должностными лицами проводятся беседы о мерах пожарной безопасности, отрабатываются алгоритмы действий при возникновении ЧС и порядок пользования первичными средствами пожаротушения.

Оксана ЯНУШ
Фото Кореличского РОЧС

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не за горами жаркая пора, которая потребует от всех участников уборочной страды повышенного внимания и предельной осторожности. В первую очередь
 
Новости дня
Новости разные
 
Картофель, металлолом, электроинструменты. За прошедшую неделю возбуждено 4 уголовных дела по кражам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика