Источник материала: Новости Волковыска

Инфляция в Беларуси в июне составила 0,2%. Однако цены на некоторые сезонные товары взлетели очень резко.

Белстат опубликовал статистику по уровню цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги. Согласно официальным данным, больше всего в прошлом месяце подорожали картофель и морковь. При этом значительно подешевели помидоры и огурцы.

Так, картофель подорожал на 50,48%, морковь – на 32,64%, свекла – на 26,47%, яблоки – на 22,4%, свежая белокочанная капуста – на 15,14%.

Подешевели свежие помидоры (на 22,39%) и огурцы (на 17,96%), чеснок (на 16,98%), сладкий перец (на 14,26%).

В целом овощи стали дешевле на 9,04%, фрукты подорожали на 6,28%. Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 0,36%. Обеды в столовой стали дороже на 0,95%, в ресторане и кафе – на 0,36%, фастфуд – на 0,24%. Табачные изделия поднялись в цене на 0,24%, алкогольные напитки подорожали на 0,25%.

Непродовольственные товары в июне стали дешевле на 0,17%. Одежда подешевела на 1,82%, обувь подорожала на 0,58%, стройматериалы стали дороже на 0,3%, электротовары дешевле на 0,33%, медикаменты поднялись в цене на 0,63%. Мебель стала дороже на 0,37%, топливо – на 0,01%.

Стоимость услуг повысилась на 0,37%. Подорожали услуги дошкольных учреждений (на 9,54%) и санитарно-оздоровительные услуги (на 6,67%). На 4,24% подешевели услуги гостиниц, на 1,02% – услуги внутреннего туризма.

Относительно декабря 2019 года сильнее всего подорожали яблоки.

Индекс потребительских цен на них вырос на 97,46%, на картофель – на 94,95%, грузи – на 71,19 %, морковь – на 56,2 %, цитрусовые – на 42,18 %.

Наибольшее снижение ИПЦ в сравнении с декабрем в июне было на огурцы. Он уменьшился на 49,65%, а также на помидоры – на 25,49%. Спички подешевели на 17,98%, пшенка – на 15,39%, овощи в целом – на 9,7%, услуги такси – на 8,71%.