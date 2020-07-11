В Светлогорском районе мужчина спас соседку и вынес из пожара двух ее детей

Источник материала: ОНТ

Житель Светлогорского района спас при пожаре соседку и двоих ее детей. Об этом рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании дома в деревне Корени поступило на пульт спасателей в субботу около часу ночи.

По счастливой случайности живущий по соседству мужчина заметил, что у дома горит кровля и побежал будить хозяев. На стук в дверь никто не открывал, тогда сосед принялся стучать в окна. Ему удалось разбудить хозяйку, которая, по предварительным данным, была пьяна. Когда соседка открыла дверь, мужчина вытолкнул её наружу, а сам забежал внутрь. Обнаружив двух спящих детей — пятилетнего мальчика и восьмилетнюю девочку — мужчина вынес их наружу.





Прибывшие вскоре на место происшествия работники МЧС увидели охваченный пламенем дом. Пожар удалось потушить. Сообщается, что никто не пострадал. Пожар уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и имущество в доме.

Причина возгорания устанавливается. Одна из них - неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото и видео: МЧС

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