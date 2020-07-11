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Пытаясь спасти ребёнка, в Египте утонули 11 человек

11.07.2020 16:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Египта. Трагедия в Египте. При попытке спасти ребенка в Средиземном море в районе Александрии утонули 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасателям удалось обнаружить тела семерых, поиски остальных продолжаются.

Пытаясь спасти ребёнка, в Египте утонули 11 человек

Инцидент произошел на пляже, закрытом из-за пандемии. Именно по этой причине на берегу не работали спасательные службы. На рассвете большая компания вышла искупаться. Когда отдыхающие заметили тонущего ребенка, спасать бросились один за другим. В результате все погибли.

К слову, этот участок побережья давно прозвали «берегом смерти» из-за частных несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сильных подводных течений.

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Новости Египта. Трагедия в Египте. При попытке спасти ребенка в Средиземном море в районе Александрии утонули 11 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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