Протесты в Белграде идут четвёртые сутки. Пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов

Источник материала: СТВ

Новости Сербии. В Сербии продолжаются беспорядки. Многотысячная толпа вновь собралась у здания парламента в Белграде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Протестующие пытались прорваться в правительственный объект. Полицейских забрасывали камнями и файерами, поэтому им пришлось применить слезоточивый газ.





Пострадали как минимум 20 человек.





Акции протеста идут уже четвертую ночь кряду. Люди недовольны планами властей ужесточить карантинные меры.





В стычках за это время пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов, а ущерб для Белграда уже составил миллион евро.