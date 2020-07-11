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На 12 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и гроз

11.07.2020 16:20 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На 12 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и гроз

Оранжевый уровень опасности объявлен на 12 июля в юго-восточных районах Беларуси из-за сильных дождей и гроз, ожидающихся в утренние и дневные часы. Об этом со ссылкой на Белгидромет сообщает БЕЛТА.

В воскресенье ожидается преимущественно облачная погода. Над большей частью территории страны ожидаются дожди. В юго-восточных районах утром, а местами и днем, ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, порывистый – при грозах. 

Температура воздуха ночью составит от +11 до +17°С. Днем температура воздуха прогреется до +18…+21°С. 

Фото: pixabay

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Оранжевый уровень опасности объявлен на 12 июля в юго-восточных районах Беларуси из-за сильных дождей и гроз, ожидающихся в утренние и дневные часы. Об этом со...
 
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