На 12 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и гроз

Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен на 12 июля в юго-восточных районах Беларуси из-за сильных дождей и гроз, ожидающихся в утренние и дневные часы. Об этом со ссылкой на Белгидромет сообщает БЕЛТА.

В воскресенье ожидается преимущественно облачная погода. Над большей частью территории страны ожидаются дожди. В юго-восточных районах утром, а местами и днем, ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный умеренный, порывистый – при грозах.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +17°С. Днем температура воздуха прогреется до +18…+21°С.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram