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Под Минском водитель с 3,52 промилле сбил конус, который сотрудники ГАИ установили на месте ДТП

11.07.2020 16:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Инспекторы задержали пьяного водитель в Минском районе, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 9 июля, около 22.30, на 13-м километре трассы Р1 Минск — Дзержинск. К сотрудникам ГАИ, которые работали на месте ДТП, подъехал водитель и сообщил, что со стороны Фаниполя едет Volkswagen Passat, за рулем которого находится пьяный мужчина. Уже через минуту данный автомобиль проехал мимо, сбив конус, ограждавший место происшествия. Инспекторы догнали и остановили Volkswagen.

За рулем автомобиля находился 28-летний минчанин, ранее лишенный водительского удостоверения за «пьяную» езду. В этот раз он также был пьян — медосвидетельствование показало 3,52 промилле алкоголя.

На нарушителя составили административные материалы, а автомобиль доставли на штрафстоянку.

 
Теги: Минск
 
 
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На нарушителя составили административные материалы, а автомобиль доставли на штрафстоянку.
 
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