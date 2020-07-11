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Шершуков: «У нас позиция такова: только свои. Нас не надо усиливать»
Источник материала: СТВ
Главному тренеру мужской сборной по тяжёлой атлетике Виктору Шершукову голову придется поломать, ведь на одну лицензию на Олимпиаду сразу пять кандидатов.
Виктор Евгеньевич признается: ошибиться он боится: у него каждый из пяти готов поехать. Несмотря на то, что в Токио выступит всего один спортсмен, тренерский штаб уже работает с прицелом на Париж-2024. Там у нашей команды будут полные квоты.
Виктор Шершуков, главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
За выступлениями спортсменов и в качестве болельщика, и с точки зрения руководителя, оценивая результат работы спортивной отрасли, следит Президент. В прошлом году, после успешного выступления на чемпионате Европы, Александр Лукашенко вручил госнаграды нашим силачам.
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Главному тренеру мужской сборной по тяжёлой атлетике Виктору Шершукову голову придется поломать, ведь на одну лицензию на Олимпиаду сразу пять кандидатов. Виктор...
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