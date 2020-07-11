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Николай Казак о Литвиновиче: «У него есть все данные стать великим мастером. Просто он ещё в начале своего пути»

11.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Батутист Иван Литвинович уже успел громко заявить о себе: в 18 лет на чемпионате мира он обошел Гончарова и взял «серебро», разделив пьедестал с опытнейшими китайцами.

Николай Казак о Литвиновиче: «У него есть все данные стать великим мастером. Просто он ещё в начале своего пути»

Именно Литвинович завоевал для нашей страны неименную олимпийскую лицензию. Символично, что путевку в Японию он взял в Японии.

Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»

Николай Казак, многократный победитель и призёр чемпионатов мира по прыжкам на батуте:
Ваня уже подтверждает свой класс. Тоже нашли такого самородка в Вилейке. Он прыгает на тренировках и соревнованиях выше, чем китайцы. У него есть все данные стать великим мастером. Просто, он ещё в начале своего пути. И мы не можем ничего гарантировать – это ведь спорт. Он борется за первые места, это говорит о многом. Тренер не даст ему уйти в сторону. Надеюсь, что у Вани может всё получится. Это будет продолжение Влада, они с Владом будут идти рука об руку и двигать наш вид спорта, приносить медали.

Они уже много работают на тренировках, приезжают на соревнования. Они, вижу, уже никого не боятся, им все равно, они уже злые. Главное – не выгореть внутренне, чтобы, приезжая на соревнования, остался запал боротьсяТак они всегда готовы и по потенциалу они всегда могут быть победителями.

Люди в материале: Николай Казак

 
 
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Батутист Иван Литвинович уже успел громко заявить о себе: в 18 лет на чемпионате мира он обошел Гончарова и взял «серебро», разделив пьедестал с опытнейшими...
 
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