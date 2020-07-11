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Николай Казак о Литвиновиче: «У него есть все данные стать великим мастером. Просто он ещё в начале своего пути»
Источник материала: СТВ
Батутист Иван Литвинович уже успел громко заявить о себе: в 18 лет на чемпионате мира он обошел Гончарова и взял «серебро», разделив пьедестал с опытнейшими китайцами.
Именно Литвинович завоевал для нашей страны неименную олимпийскую лицензию. Символично, что путевку в Японию он взял в Японии.
Николай Казак, многократный победитель и призёр чемпионатов мира по прыжкам на батуте:
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Николай Казак о Литвиновиче: «У него есть все данные стать великим мастером. Просто он ещё в начале своего пути»
Батутист Иван Литвинович уже успел громко заявить о себе: в 18 лет на чемпионате мира он обошел Гончарова и взял «серебро», разделив пьедестал с опытнейшими...
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