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Николай Казак о Гончарове: «Очень одарённый спортсмен. Такие рождаются очень редко»

11.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Медали чемпионатов мира, Европы в индивидуальных прыжках, синхронных, командных. У нашей сборной батутистов была вся коллекция наград, не хватало лишь одной – олимпийской. В 2016 году на этот, еще не покоренный белорусами Эверест, запрыгнул 20-летний витеблянин Владислав Гончаров и сотворил сенсацию, оставив позади китайскую школу батута.

Николай Казак о Гончарове: «Очень одарённый спортсмен. Такие рождаются очень редко»

Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»

Николай Казак, многократный победитель и призёр чемпионатов мира по прыжкам на батуте:
Влад – очень одарённый спортсмен. Такие рождаются очень редко. У него сделано все, чтобы он был батутистом и великим спортсменом. Начиная от физических, технических, психологических данных. Он умеет соревноваться, ему это нравится. У него все сложилось.

Я всегда знал, что из него будет толк. Я на 20 лет старше, помню его совсем малышом. И там были нюансы. Я своим глазом думал, что – под вопросом. А уже лет в 14-15, когда он начал взрослеть, зреть, то он показал, что он, действительно, может что-то сделать в нашем виде спорта.

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Медали чемпионатов мира, Европы в индивидуальных прыжках, синхронных, командных. У нашей сборной батутистов была вся коллекция наград, не хватало лишь одной –...
 
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Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»
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