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Николай Казак о Гончарове: «Очень одарённый спортсмен. Такие рождаются очень редко»
Источник материала: СТВ
Медали чемпионатов мира, Европы в индивидуальных прыжках, синхронных, командных. У нашей сборной батутистов была вся коллекция наград, не хватало лишь одной – олимпийской. В 2016 году на этот, еще не покоренный белорусами Эверест, запрыгнул 20-летний витеблянин Владислав Гончаров и сотворил сенсацию, оставив позади китайскую школу батута.
Николай Казак, многократный победитель и призёр чемпионатов мира по прыжкам на батуте:
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Медали чемпионатов мира, Европы в индивидуальных прыжках, синхронных, командных. У нашей сборной батутистов была вся коллекция наград, не хватало лишь одной –...
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