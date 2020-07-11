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Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»

11.07.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Сколько угодно можно смотреть на огонь, воду и на то, как прыгают батутисты. Витебск – белорусская Мекка прыжков на батуте. Наши спортсмены выше всех как в прямом смысле – взлетают по меньшей мере на 6 метров, так и в переносном: отечественные воздушные акробаты – одни из лучших в мире. Причем повелось это с 60-ых годов прошлого века: за это время – десятки мастеров международного класса и сотни наград. Медальная история Николая Казака – воспитанника витебской школы – началась еще в 1993, а завершилась лишь в 2016. Он – один из самых титулованных батутистов мира. 47 медалей мира и Европы, и шаг в мировую историю.

Дети знают, кто их тренирует?

Николай Казак, многократный победитель и призёр чемпионатов мира по прыжкам на батуте:
Надеюсь на это.

Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»

Сейчас титулованный спортсмен работает в столичной СДЮШОР по прыжкам на батуте и акробатике. Витебские традиции он передает молодым минчанам. Истинный воспитанник витебской школы, Николай Казак о своих достижениях рассказывает скромно. Как настоящий спортсмен, он все доказывает результатом, а не словом.

Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»

Николай Казак:
Мы знали, к чему стремиться, у нас сразу стояли высокие планки. Мы росли, зная что давление будет и нам всегда надо быть на высоте и доказывать свою состоятельность. Отстаивать честь школы, потом – честь республики, честь страны. Мы с этим воспитывались с детства. Для нас – это норма. Мы очень нацелены на техничное исполнение элементов. Стараемся в детях закладывать эту базу, чтобы потом они сразу выделялись, чтобы уже с детства шли. Мы им говорим, что батут – это один из красивейших видов спорта.

Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта. Эти традиции заложены – ниже планку нельзя опускать никому.

Николай Казак о Гончарове: «Очень одарённый спортсмен. Такие рождаются очень редко»

Анна Горченок и Татьяна Петреня в Рио могли стать теми, кто завоюет для суверенной Беларуси первую медаль Олимпийских игр в женском батуте. Хорошо пройденная квалификация, а вот финал… Не сложилось. Зато все получилось спустя пару лет на домашнем старте – II Европейских играх. Анна – уже не Горченок, а Гончарова – в синхронных прыжках с Марией Махаринской завоевали награды высшей пробы. Также Анна стала третьей в индивидуальных прыжках.

Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»

Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»

Пока у нашей женской части коллектива еще нет лицензий на главный старт, их прикрывают парни. К Токио-2021 в обойме опытные Владислав Гончаров, Олег Рябцев и юный Иван Литвинович.

Николай Казак о Литвиновиче: «У него есть все данные стать великим мастером. Просто он ещё в начале своего пути»

Ваня уже успел громко заявить о себе: в 18 лет на чемпионате мира он обошел того же Гончарова и взял «серебро», разделив пьедестал с опытнейшими китайцами. Именно Литвинович завоевал для нашей страны неименную олимпийскую лицензию. Символично, что путевку в Японию он взял в Японии.

Люди в материале: Ирина Петыш, Николай Казак

 
Теги: Витебск
 
 
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Сколько угодно можно смотреть на огонь, воду и на то, как прыгают батутисты. Витебск – белорусская Мекка прыжков на батуте. Наши спортсмены выше всех как в прямом...
 
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