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Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»
Источник материала: СТВ
Сколько угодно можно смотреть на огонь, воду и на то, как прыгают батутисты. Витебск – белорусская Мекка прыжков на батуте. Наши спортсмены выше всех как в прямом смысле – взлетают по меньшей мере на 6 метров, так и в переносном: отечественные воздушные акробаты – одни из лучших в мире. Причем повелось это с 60-ых годов прошлого века: за это время – десятки мастеров международного класса и сотни наград. Медальная история Николая Казака – воспитанника витебской школы – началась еще в 1993, а завершилась лишь в 2016. Он – один из самых титулованных батутистов мира. 47 медалей мира и Европы, и шаг в мировую историю.
Дети знают, кто их тренирует?
Николай Казак, многократный победитель и призёр чемпионатов мира по прыжкам на батуте:
Сейчас титулованный спортсмен работает в столичной СДЮШОР по прыжкам на батуте и акробатике. Витебские традиции он передает молодым минчанам. Истинный воспитанник витебской школы, Николай Казак о своих достижениях рассказывает скромно. Как настоящий спортсмен, он все доказывает результатом, а не словом.
Николай Казак:
Анна Горченок и Татьяна Петреня в Рио могли стать теми, кто завоюет для суверенной Беларуси первую медаль Олимпийских игр в женском батуте. Хорошо пройденная квалификация, а вот финал… Не сложилось. Зато все получилось спустя пару лет на домашнем старте – II Европейских играх. Анна – уже не Горченок, а Гончарова – в синхронных прыжках с Марией Махаринской завоевали награды высшей пробы. Также Анна стала третьей в индивидуальных прыжках.
Пока у нашей женской части коллектива еще нет лицензий на главный старт, их прикрывают парни. К Токио-2021 в обойме опытные Владислав Гончаров, Олег Рябцев и юный Иван Литвинович.
Ваня уже успел громко заявить о себе: в 18 лет на чемпионате мира он обошел того же Гончарова и взял «серебро», разделив пьедестал с опытнейшими китайцами. Именно Литвинович завоевал для нашей страны неименную олимпийскую лицензию. Символично, что путевку в Японию он взял в Японии.
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Николай Казак: «Ты не должен заходить на батут лаптем, враскорячку, ты должен быть подтянутый, гордый за себя и за свой вид спорта»
Сколько угодно можно смотреть на огонь, воду и на то, как прыгают батутисты. Витебск – белорусская Мекка прыжков на батуте. Наши спортсмены выше всех как в прямом...
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