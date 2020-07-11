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В Витебске такси влетело в столб, развалилось на части и загорелось: водитель чудом не пострадал
Источник материала: Tut.by
Водитель чудом не получил травм в аварии, которая произошла утром 11 июля в Витебске.
Как
В результате ДТП автомобиль получил серьезные механические повреждения. 27-летний водитель KIA в аварии не пострадал. Его на месте аварии осмотрели врачи и отпустили домой.
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Мужчину на месте аварии осмотрели врачи и отпустили домой.
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