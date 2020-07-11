В Витебске такси влетело в столб, развалилось на части и загорелось: водитель чудом не пострадал

Источник материала: Tut.by

Водитель чудом не получил травм в аварии, которая произошла утром 11 июля в Витебске.





Как сообщили в областной ГАИ, водитель KIA Rio на пересечении улицы Бровки и проспекта Строителей не справился с управлением и выехал за пределы дороги, где автомобиль врезался в столб и загорелся.





В результате ДТП автомобиль получил серьезные механические повреждения. 27-летний водитель KIA в аварии не пострадал. Его на месте аварии осмотрели врачи и отпустили домой.