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Два автомобиля столкнулись на перекрестке под Барановичами — пострадала женщина-водитель
11.07.2020 16:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Авария произошла утром 11 июля на Ляховичской объездной дороге Р-4 Барановичи - Ляховичи.
ДТП на Ляховичской объездной дороге. Фото: Александр КОРОБ
Автомобиль Форд ехал по дороге со стороны деревни Лавриновичи в сторону города Барановичи. Автомобиль Фольксваген ехал со стороны Ляхович в сторону Дубово. На перекрестке автомобили столкнулись. От удара Форд отбросило за пределы дороги в траву.
По словам пассажира Форда, водитель, жительница Несвижа, ехала в левой полосе и подъезжая к перекрестку заметила Фольксваген, который не собирался останавливаться. Она стала притормаживать и взялась правее, но удара избежать не удалось. На место ДТП приехали
— Я даже не заметил, что там ехал автомобиль, я остановился возле знака стоп, вправо влево посмотрел и поехал, — рассказал Intex-press водитель Фольксвагена, — набираю скорость, и почувствовал удар. Автомобиль справа я не заметил.
По факту ДТП проводится проверка.
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Авария произошла утром 11 июля на Ляховичской объездной дороге Р-4 Барановичи - Ляховичи. ДТП на Ляховичской объездной дороге. Фото: Александр КОРОБ Автомобиль...
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