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Два автомобиля столкнулись на перекрестке под Барановичами — пострадала женщина-водитель

11.07.2020 16:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Авария произошла утром 11 июля на Ляховичской объездной дороге Р-4 Барановичи - Ляховичи.


ДТП на Ляховичской объездной дороге. Фото: Александр КОРОБ

Автомобиль Форд ехал по дороге со стороны деревни Лавриновичи в сторону города Барановичи. Автомобиль Фольксваген ехал со стороны Ляхович в сторону Дубово. На перекрестке автомобили столкнулись. От удара Форд отбросило за пределы дороги в траву.

Два автомобиля столкнулись на перекрестке под Барановичами — пострадала женщина-водитель

Два автомобиля столкнулись на перекрестке под Барановичами — пострадала женщина-водитель

Два автомобиля столкнулись на перекрестке под Барановичами — пострадала женщина-водитель

Два автомобиля столкнулись на перекрестке под Барановичами — пострадала женщина-водитель

Два автомобиля столкнулись на перекрестке под Барановичами — пострадала женщина-водитель

Два автомобиля столкнулись на перекрестке под Барановичами — пострадала женщина-водитель

По словам пассажира Форда, водитель, жительница Несвижа, ехала в левой полосе и подъезжая к перекрестку заметила Фольксваген, который не собирался останавливаться. Она стала притормаживать и взялась правее, но удара избежать не удалось. На место ДТП приехали ГАИ и скорая. Водитель Форда жаловалась на боли в шее, ее отвезли в больницу.

Два автомобиля столкнулись на перекрестке под Барановичами — пострадала женщина-водитель

Два автомобиля столкнулись на перекрестке под Барановичами — пострадала женщина-водитель

— Я даже не заметил, что там ехал автомобиль, я остановился возле знака стоп, вправо влево посмотрел и поехал, — рассказал Intex-press водитель Фольксвагена, — набираю скорость, и почувствовал удар. Автомобиль справа я не заметил.

По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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  Авария произошла утром 11 июля на Ляховичской объездной дороге Р-4 Барановичи - Ляховичи. ДТП на Ляховичской объездной дороге. Фото: Александр КОРОБ Автомобиль...
 
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