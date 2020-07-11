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Королёк об ОИ в Токио: «Есть возможность поучаствовать в международных гонках, ещё набраться опыта, подкорректировать что-то»
Источник материала: СТВ
У белорусских велосипедистов сейчас – 5 неименных лицензий. Кто поедет в Токио, пока неясно, но очевидные претенденты есть. Например, Евгений Королёк: к 24 годам белорус дважды становился чемпионом мира на велотреке, а также выигрывал Кубок мира.
Коронная дисциплина Королька – скрэтч – к сожалению, не является олимпийской. Поэтому 365 дней дополнительной подготовки могут стать хорошим подспорьем для совершенствования видов, представленных на играх: омниума и мэдисона.
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Королёк об ОИ в Токио: «Есть возможность поучаствовать в международных гонках, ещё набраться опыта, подкорректировать что-то»
У белорусских велосипедистов сейчас – 5 неименных лицензий. Кто поедет в Токио, пока неясно, но очевидные претенденты есть. Например, Евгений Королёк: к 24 годам...
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