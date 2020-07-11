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Польша «сохраняет тишину» перед вторым туром президентских выборов

11.07.2020 17:10 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польша «сохраняет тишину» перед вторым туром президентских выборов

Никаких публикаций рейтингов кандидатов, соцопросов и агитации. В Польше готовятся ко второму туру выборов главы государства. Штраф для штабов может достигать $250 тысяч.

Участки откроются завтра утром. Поляки будут выбирать из двух претендентов: действующего Президента Анджея Дуды и его оппонента – мэра Варшавы – Рафала Тшасковского. Причем Дуда в первом туре опередил Тшасковского, но не набрал больше 50% голосов. Избиратели в целом поддерживают нынешний курс страны, что позволяет аналитикам с высокой вероятностью предсказывать победу действующего президента

Фото: © РИА Новости, Владимир Песня 

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Никаких публикаций рейтингов кандидатов, соцопросов и агитации. В Польше готовятся ко второму туру выборов главы государства. Штраф для штабов может достигать $250...
 
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