В Светлогорском районе из-за лопнувшего у лесовоза колеса по трассе разлетелись бревна

Источник материала: Tut.by

Вечером 10 июля около агрогородка Чирковичи Светлогорского района перевернулся прицеп лесовоза, пишет « Ранак ».



Фото: ranak.me

По информации издания, большегруз ехал по трассе Р149 в направлении Жлобина. По словам водителя, из-за внезапно лопнувшего колеса прицеп опрокинулся, и бревна рассыпались по дороге.

В момент аварии автомобилей и пешеходов рядом не было, поэтому никто не пострадал.



Фото: ranak.me

Как пояснили в Светлогорской ГАИ, грузовик не прошел техосмотр, а водитель не убедился в исправности транспортного средства, за что будет оштрафован.