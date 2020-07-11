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В Светлогорском районе из-за лопнувшего у лесовоза колеса по трассе разлетелись бревна

11.07.2020 17:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 10 июля около агрогородка Чирковичи Светлогорского района перевернулся прицеп лесовоза, пишет «Ранак».


Фото: ranak.me

По информации издания, большегруз ехал по трассе Р149 в направлении Жлобина. По словам водителя, из-за внезапно лопнувшего колеса прицеп опрокинулся, и бревна рассыпались по дороге.

В момент аварии автомобилей и пешеходов рядом не было, поэтому никто не пострадал.


Фото: ranak.me

Как пояснили в Светлогорской ГАИ, грузовик не прошел техосмотр, а водитель не убедился в исправности транспортного средства, за что будет оштрафован.

 
 
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Грузовик не прошел техосмотр, а водитель не убедился в исправности транспортного средства, за что будет оштрафован.
 
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