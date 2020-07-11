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В Светлогорском районе из-за лопнувшего у лесовоза колеса по трассе разлетелись бревна
Источник материала: Tut.by
Вечером 10 июля около агрогородка Чирковичи Светлогорского района перевернулся прицеп лесовоза, пишет «
По информации издания, большегруз ехал по трассе Р149 в направлении Жлобина. По словам водителя, из-за внезапно лопнувшего колеса прицеп опрокинулся, и бревна рассыпались по дороге.
В момент аварии автомобилей и пешеходов рядом не было, поэтому никто не пострадал.
Как пояснили в Светлогорской ГАИ, грузовик не прошел техосмотр, а водитель не убедился в исправности транспортного средства, за что будет оштрафован.
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Грузовик не прошел техосмотр, а водитель не убедился в исправности транспортного средства, за что будет оштрафован.
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