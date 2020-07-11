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«Хотим, чтобы вы все к нам пришли и попробовали поросёночка». Чем кормят на Купалье в Александрии?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Александрия в очередной раз собирает друзей. Отмечать Купалье на берегу Днепра стало уже доброй традицией – из года в год в эти дни июля в Шкловском районе встречаются тысячи участников и гостей фестиваля из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зрелищное авиашоу, фейерверк, галаконцерт – это лишь малая часть праздничных событий, которыми в 2020 году запомнится Александрия. Сейчас здесь уже работают тематические подворья, где все желающие могут познакомиться с народными ремеслами и кулинарными традициями каждого региона страны. «Коридор эпох» буквально проведет гостей международного форума по истории Беларуси – от века XIX до современности. Настоящим украшением феста станет праздник национального костюма.
Ирина Недобоева, корреспондент:
У нас сегодня не только традиционные драники, но и очень вкусный плов. Приходите попробуйте, пальчики оближете!
Хотим, чтобы вы все к нам пришли и попробовали нашего поросеночка. Очень вкусненький и румяный. Через минут 20-30 поросеночек будет уже готовый.
Организаторы праздника удачно объединили традиции белорусского народа и современность. Это и кухня, и фольклор, и одежда.
Ирина Недобоева:
Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра ОАО «Камволь»:
Впервые для гостей фэста организовали кемпинг. Здесь есть места и для палаток, и для домиков на колесах. А еще праздник в Александрии в этом году проходит под патронатом ЮНЕСКО. Это такая форма поддержки для разного рода мероприятий национального и международного уровня.
Гала-концерт начнется в 21:30. Впереди нас ждет всебелорусский конкурс «Властелин села», пилоты и парашютисты готовятся к показательному выступлению в небе.
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Новости Беларуси. Александрия в очередной раз собирает друзей. Отмечать Купалье на берегу Днепра стало уже доброй традицией – из года в год в эти дни июля в...
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