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Артемьев, Бикбаев, Паршута. Как сейчас выглядят и что делают участники проекта «Фабрика звёзд»

11.07.2020 17:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Не одно поколение выросло на «Фабрике звёзд». Десятки тысяч телезрителей с огромным интересом следили за участниками и надеялись, что победителем станет понравившийся им конкурсант.

Первый сезон вышел на экраны в 2002 году, а затем последовали продолжения. И теперь участники проекта пришли в программу «Сегодня вечером» к Максиму Галкину, чтобы рассказать, как сложились их жизни после музыкального конкурса.

Павел Артемьев

По словам бывшего участника группы «Корни», он не ожидал, что сможет долго продержаться в конкурсе. Несмотря на это, коллектив стал победителем первого сезона.

«Я собрал полный чемодан вещей, но маме сказал, что через неделю, наверное, выгонят. Я так сильно, ужасно картавил, шепелявил. У меня была полная уверенность, что меня выгонят с проекта очень быстро», – рассказал Артемьев.

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Артемьев, Бикбаев, Паршута. Как сейчас выглядят и что делают участники проекта «Фабрика звёзд»
Фото: кадр из программы «Сегодня вечером» на Первом канале

Сейчас Павел выступает в театре, у него своя группа. По словам артиста, он является независимым музыкантом.

Артемьев, Бикбаев, Паршута. Как сейчас выглядят и что делают участники проекта «Фабрика звёзд»
Фото: instagram.com/artpasha

Корнелия Манго

Артистка прошла в шоу благодаря своим навыкам импровизации. А благодаря отличному вокалу и умению двигаться Корнелия дошла до финала. По словам Манго, самым запоминающимся моментом участия в шоу для неё стала свадьба с Марком Тишманом.

«У нас было так весело, так позитивно. Георгий Иващенко нас поженил. Он (Тишман) сидит и говорит: «Давай поженимся». Я говорю: «Давай». Навсегда запомню мою первую фальшивую свадьбу», – вспомнила Корнелия.

Артемьев, Бикбаев, Паршута. Как сейчас выглядят и что делают участники проекта «Фабрика звёзд»
Фото: кадр из программы «Сегодня вечером» на Первом канале

Сейчас артистка продолжает выступать. Также она открыла свою онлайн-школу живописи. Манго пишет картины в стиле импрессионизма. Недавно исполнительница выпустила новую песню и призналась, что делала творческий перерыв, поскольку у неё обнаружили сахарный диабет. Теперь Корнелия уже спокойно относится к этой болезни и говорит, что не нужно её стесняться.

Артемьев, Бикбаев, Паршута. Как сейчас выглядят и что делают участники проекта «Фабрика звёзд»
Фото: instagram.com/korneliamango

Дмитрий Бикбаев

Артист запомнился зрителям совместными выступлениями с Владом Соколовским, а также их дуэтом под названием «БиС». Группа просуществовала три года, а затем распалась. Но за это время певцы успели завоевать симпатии зрителей и слушателей.

Артемьев, Бикбаев, Паршута. Как сейчас выглядят и что делают участники проекта «Фабрика звёзд»
Фото: кадр из программы «Сегодня вечером» на Первом канале

Бикбаев теперь театральный режиссёр и художественный руководитель нескольких культурных институций Москвы. Одна из последних работ Дмитрия – спектакль под названием «Туда и обратно».

Артемьев, Бикбаев, Паршута. Как сейчас выглядят и что делают участники проекта «Фабрика звёзд»
Фото: instagram.com/dimabikbaev

Юлия Паршута

Паршута является финалисткой седьмого сезона «Фабрики звёзд» в составе группы «Инь-Ян». Коллектив занял третье место, и вскоре после конкурса выпустил песню «Камикадзе», которая стала очень популярной. В августе 2011 года Паршута ушла из группы, поскольку решила строить сольную карьеру.

«Меня родители «заземляли», учили не парить в облаках», – призналась Юлия.

Артемьев, Бикбаев, Паршута. Как сейчас выглядят и что делают участники проекта «Фабрика звёзд»
Фото: кадр из программы «Сегодня вечером» на Первом канале

Однако Паршута всё равно стремилась к сцене. В итоге артистка прилетела в Москву из Сочи, стала 77 номером на кастинге в «Фабрику звёзд-7» и прошла в проект. Сейчас Юлия пишет песни, снимается в фильмах и выступает в роли режиссёра клипов.

Артемьев, Бикбаев, Паршута. Как сейчас выглядят и что делают участники проекта «Фабрика звёзд»
Фото: instagram.com/parshoota

Кстати, ранее мы уже рассказывали о том, как сложились судьбы участников «Фабрики звёзд». Узнать больше о других артистах из проекта можно здесь.

Люди в материале: Максим Галкин, Павел Артемьев, Корнелия Манго, Георгий Иващенко, Марк Тишман, Дмитрий Бикбаев, Влад Соколовский, Юлия Паршута

 
 
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Новости России. Не одно поколение выросло на «Фабрике звёзд». Десятки тысяч телезрителей с огромным интересом следили за участниками и надеялись, что победителем...
 
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