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11 июля – Всемирный день народонаселения. Жителей планеты уже 7,8 миллиардов!

11.07.2020 17:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

11 июля – Всемирный день народонаселения. Жителей планеты уже 7,8 миллиардов!

11 июля отмечают международный день народонаселения, который призван обратить внимание на демографические проблемы человечества. 

Численность населения планеты непрерывно растет с каждым годом, сейчас нас больше 7 миллиардов. Такой активный темп несет и немалые проблемы: старение, вред экологии и перегруженность мегаполисов. Оперативно реагировать на эти изменения – одна из главных задач. В Беларуси особое внимание начали уделять репродуктивному здоровью. С начала будущего года для семейных пар, которые не могут по каким-то причинам забеременеть, предусмотрена одна бесплатная попытка ЭКО за счет государства. 

Елена Гошкевич, заместитель директора по акушерству и гинекологи РНПЦ «Мать и дитя»: «Максимальному количеству женщин, которые не могут по каким-то причинам забеременеть, нужно дать возможность все-таки забеременеть и родить ребенка. Второе направление – продолжение беременности проблемной до тех сроков, когда мы реально можем получить ребенка, который может выжить, может стать полноценным членом общества».

Барташевич Дарья, заместитель начальника управления демографической статистики Национального статистического комитета Беларуси: «Важной качественной характеристикой уровня жизни населения является ожидаемая продолжительность жизни при рождении. За 9 лет она у нас выросла на 4,1 года и составила 75,4 лет. Хочу заметить интересный факт, что до 1917 года ожидаемая продолжительность жизни составляла 37,5 года.»

Что касается численности населения, то сейчас Беларусь занимает 94-е место в мире. На начало года эта цифра была – 9,5 миллионов человек. 

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11 июля отмечают международный день народонаселения, который призван обратить внимание на демографические проблемы человечества.  Численность населения планеты...
 
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