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11 июля – Всемирный день народонаселения. Жителей планеты уже 7,8 миллиардов!
Источник материала: ОНТ
11 июля отмечают международный день народонаселения, который призван обратить внимание на демографические проблемы человечества.
Численность населения планеты непрерывно растет с каждым годом, сейчас нас больше 7 миллиардов. Такой активный темп несет и немалые проблемы: старение, вред экологии и перегруженность мегаполисов. Оперативно реагировать на эти изменения – одна из главных задач. В Беларуси особое внимание начали уделять репродуктивному здоровью. С начала будущего года для семейных пар, которые не могут по каким-то причинам забеременеть, предусмотрена одна бесплатная попытка ЭКО за счет государства.
Что касается численности населения, то сейчас Беларусь занимает 94-е место в мире. На начало года эта цифра была – 9,5 миллионов человек.
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11 июля отмечают международный день народонаселения, который призван обратить внимание на демографические проблемы человечества. Численность населения планеты...
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