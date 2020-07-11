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Что можно есть на ночь и не толстеть? Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, что отличный выбор для вечернего приема пищи - кисломолочные продукты с низким процентом жирности,
Она советует употреблять без сладких добавок греческий йогурт, кефир, простоквашу и ряженку. Данный низкокалорийный перекус - в 100 г - 50-70 килокалорий - никак не навредит фигуре.
К тому же, перечисленные продукты снижают кислотность, обладают успокаивающими свойствами, благотворно влияют на микрофлору желудочно-кишечного тракта и помогают ускорить переработку другой пищи.
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Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, что отличный выбор для вечернего приема пищи - кисломолочные продукты с низким процентом жирности, пишет «РИА Новости». Она...
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