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Что можно есть на ночь и не толстеть? Рассказывает диетолог

11.07.2020 17:36 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что можно есть на ночь и не толстеть? Рассказывает диетолог

Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, что отличный выбор для вечернего приема пищи - кисломолочные продукты с низким процентом жирности, пишет «РИА Новости».

Она советует употреблять без сладких добавок греческий йогурт, кефир, простоквашу и ряженку. Данный низкокалорийный перекус - в 100 г - 50-70 килокалорий - никак не навредит фигуре.

К тому же, перечисленные продукты снижают кислотность, обладают успокаивающими свойствами, благотворно влияют на микрофлору желудочно-кишечного тракта и помогают ускорить переработку другой пищи.


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Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, что отличный выбор для вечернего приема пищи - кисломолочные продукты с низким процентом жирности, пишет «РИА Новости». Она...
 
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