Что можно есть на ночь и не толстеть? Рассказывает диетолог

Источник материала: ОНТ

Диетолог Тамила Арсеньева рассказала, что отличный выбор для вечернего приема пищи - кисломолочные продукты с низким процентом жирности, пишет «РИА Новости».

Она советует употреблять без сладких добавок греческий йогурт, кефир, простоквашу и ряженку. Данный низкокалорийный перекус - в 100 г - 50-70 килокалорий - никак не навредит фигуре.

К тому же, перечисленные продукты снижают кислотность, обладают успокаивающими свойствами, благотворно влияют на микрофлору желудочно-кишечного тракта и помогают ускорить переработку другой пищи.





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