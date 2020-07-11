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Чемпионат Беларуси по футболу: «Смолевичи» обыграли «Ислочь»
Источник материала: ОНТ
В чемпионате Беларуси по футболу стартовал 17-й тур. Накануне «Смолевичи» на своем поле обыграли «Ислочь» – 3:1.
В первом тайме дубль оформил новичок хозяев 18-летний Владислав Ложкин, пришедший на правах аренды из минского «Динамо». После перерыва Александр Джигеро забил третий мяч. Лишь в компенсированное время гости оформили гол престижа. Отличился Александр Макась.
Лидеры турнира матчи 17-го тура проведут сегодня: БАТЭ после двух поражений подряд примет на «Борисов-Арене» мозырскую «Славию», а в Солигорске «Шахтер», не проигрывающий уже 11 туров кряду, сыграет с «Городеей». Также в субботу главный неудачник сезона бобруйская «Белшина» встретится на своем поле с жодинским «Торпедо».
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В чемпионате Беларуси по футболу стартовал 17-й тур. Накануне «Смолевичи» на своем поле обыграли «Ислочь» – 3:1. В первом тайме дубль оформил новичок хозяев 18-летний...
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