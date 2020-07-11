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Дать шанс супругам

11.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Когда семья окажется в кризисе, на помощь придет медиатор. Перед разводом суды и загсы предложат супругам встречу с ним.

С 1 июля вступили в силу изменения в законодательстве по вопросам медиации. Документ внес поправки и в Кодекс о браке и семье. Он закрепил обязанность суда и загсов разъяснять супругам их право на встречу с медиатором — физическим лицом, обладающим специальными знаниями и навыками в области медиации, получившим свидетельство медиатора, выдаваемое Министерством юстиции Республики Беларусь. К слову, его услуги являются платными, размер вознаграждения определяется путем соглашения сторон.

Встреча с данным специалистом, которую обязательно порекомендует работник загса подавшим заявление на расторжение брака супругам, — добровольная. Но не стоит спешить отказываться от нее. Как правило, медиатор подходит к проблеме клиентов с учетом их чувств и личного интереса. В процессе общения помогает найти выход из ситуации, выгодный обеим сторонам, старается наладить диалог между ними, примирить. Сведения, которые во время переговоров сообщат обратившиеся, останутся за закрытой дверью. Самый большой плюс такой встречи — возможность сохранить семью.

Ирина ЩЕГЛИК,

начальник Вороновского ЗАГСа.

 
 
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Когда семья окажется в кризисе, на помощь придет медиатор. Перед разводом суды и загсы предложат супругам встречу с ним. С 1 июля вступили в силу изменения в...
 
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