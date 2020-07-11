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Два легких самолета столкнулись в небе над Германией, оба пилота погибли

11.07.2020 18:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Два легких самолета столкнулись в небе над Германией, оба пилота погибли

Два легких самолета столкнулись в небе над Германией, оба пилота погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Focus Online.

11 июля в небе над городом Дюльмен - федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия - столкнулись два самолета.

В 13:45 по местному времени на пульт полиции поступила информация о случившемся. Обнаружены тела летчиков. О подробностях происшествия пока не сообщается.

Фото: БЕЛТА

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Два легких самолета столкнулись в небе над Германией, оба пилота погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Focus Online. 11 июля в небе над городом Дюльмен -...
 
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