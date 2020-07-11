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Два легких самолета столкнулись в небе над Германией, оба пилота погибли
Источник материала: ОНТ
Два легких самолета столкнулись в небе над Германией, оба пилота погибли,
11 июля в небе над городом Дюльмен - федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия - столкнулись два самолета.
В 13:45 по местному времени на пульт полиции поступила информация о случившемся. Обнаружены тела летчиков. О подробностях происшествия пока не сообщается.
Фото: БЕЛТА
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Два легких самолета столкнулись в небе над Германией, оба пилота погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Focus Online. 11 июля в небе над городом Дюльмен -...
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