ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Непале жертвами наводнений и оползней стали более 20 человек

11.07.2020 18:44 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Сразу несколько государств планеты страдают от масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под ударом стихии оказались Япония и Китай.

Эвакуируют более 2 миллионов человек: Японию продолжают заливать дожди

Новости о серьезных разрушениях от большой воды пришли также из Непала.

В Непале жертвами наводнений и оползней стали более 20 человек

Из-за проливных дождей сотни граждан остались без крыши над головой – разрушены дома, размыты автодороги.

В Непале жертвами наводнений и оползней стали более 20 человек

В Непале жертвами наводнений и оползней стали более 20 человек

Жертвами наводнений и оползней стали более 20 человек. Многие считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. Благодаря вертолетам удалось спасти около 50 человек.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Сразу несколько государств планеты страдают от масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под ударом стихии оказались...
 
Новости дня
Новости разные
 
11 июля – Всемирный день народонаселения. Жителей планеты уже 7,8 миллиардов!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика