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В Москве +27, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 6 по 13 июля
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают ясную погоду и +24. На четыре градуса теплее будет в Риме, рассказали в программе
Затянет небо над Австрией. В Вене ожидается +20. Солнечно и +33 прогнозируют в Мадриде. На два пункта прохладнее будет в Афинах.
+28 и дождь обещают в Анкаре. В Прибалтике ожидается около +18 и переменная облачность. Осадки, грозы и +16 прогнозируют в Киеве.
Дождливо будет и в Москве. Столбик термометра покажет +27.
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В Париже синоптики обещают ясную погоду и +24. На четыре градуса теплее будет в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус». Похолодает. Синоптики рассказали о...
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