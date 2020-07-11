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В Москве +27, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 6 по 13 июля

11.07.2020 19:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают ясную погоду и +24. На четыре градуса теплее будет в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус».

Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Москве +27, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 6 по 13 июля

Затянет небо над Австрией. В Вене ожидается +20. Солнечно и +33 прогнозируют в Мадриде. На два пункта прохладнее будет в Афинах.

В Москве +27, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 6 по 13 июля

+28 и дождь обещают в Анкаре. В Прибалтике ожидается около +18 и переменная облачность. Осадки, грозы и +16 прогнозируют в Киеве.

В Москве +27, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 6 по 13 июля

Дождливо будет и в Москве. Столбик термометра покажет +27.

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В Париже синоптики обещают ясную погоду и +24. На четыре градуса теплее будет в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус». Похолодает. Синоптики рассказали о...
 
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