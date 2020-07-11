В 35-м туре чемпионата Испании по футболу «Реал» обыграл «Алавес»

Источник материала: ОНТ

В чемпионате Испании по футболу лидер турнирной таблицы мадридский «Реал» в 35-м туре обыграл «Алавес» и вновь оторвался от «Барселоны».

Итоговый счет встречи – 2:0. На 11-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема реализовал пенальти. А в начале второго тайма преимущество «сливочных» увеличил форвард Марко Асенсио, которому ассистировал Бензема.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана вновь на четыре очка опережает «Барселону». До окончания первенства остается всего три тура и шансов на смену лидера в турнире совсем немного.

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