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В 35-м туре чемпионата Испании по футболу «Реал» обыграл «Алавес»

11.07.2020 19:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В 35-м туре чемпионата Испании по футболу «Реал» обыграл «Алавес»

В чемпионате Испании по футболу лидер турнирной таблицы мадридский «Реал» в 35-м туре обыграл «Алавес» и вновь оторвался от «Барселоны».  

Итоговый счет встречи – 2:0. На 11-й минуте нападающий «Реала» Карим Бензема реализовал пенальти. А в начале второго тайма преимущество «сливочных» увеличил форвард Марко Асенсио, которому ассистировал Бензема.

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана вновь на четыре очка опережает «Барселону». До окончания первенства остается всего три тура и шансов на смену лидера в турнире совсем немного.  

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В чемпионате Испании по футболу лидер турнирной таблицы мадридский «Реал» в 35-м туре обыграл «Алавес» и вновь оторвался от «Барселоны».   Итоговый счет встречи –...
 
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