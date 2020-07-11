Осень будет ранней? Народные приметы на неделю с 13 по 19 июля

Источник материала: СТВ

13 июля – праздник 12 апостолов-учеников Христа. В народе этот день называли поминками по весне или макушкой лета, рассказали в программе «Плюс-минус» . Если облака жёлтые – к дождю. Утром выпала роса – к солнечной погоде.

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14 июля – Кузьма и Демьян. Ветер с запада обещал дождь. А если листья начали желтеть – к ранней осени.





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16 июля – Маков день. Если во время грозы слышен гром – стоит ждать длительной непогоды. Если много комаров и мошек, в ближайшее время будет тепло и солнечно.