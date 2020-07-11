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Осень будет ранней? Народные приметы на неделю с 13 по 19 июля
Источник материала: СТВ
13 июля – праздник 12 апостолов-учеников Христа. В народе этот день называли поминками по весне или макушкой лета, рассказали в программе
14 июля – Кузьма и Демьян. Ветер с запада обещал дождь. А если листья начали желтеть – к ранней осени.
16 июля – Маков день. Если во время грозы слышен гром – стоит ждать длительной непогоды. Если много комаров и мошек, в ближайшее время будет тепло и солнечно.
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13 июля – праздник 12 апостолов-учеников Христа. В народе этот день называли поминками по весне или макушкой лета, рассказали в программе «Плюс-минус». Если...
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