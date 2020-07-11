Игорь Петришенко: праздник в Александрии стал культурным брендом Беларуси, и мы гордимся этим

Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Игорь Петришенко во время торжественного открытия праздника «Купалье» - «Александрия собирает друзей» - заявил, что праздник в Александрии стал культурным брендом нашей страны, передает БЕЛТА.

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома, также поприветствовал гостей праздника.

Впервые во время церемонии открытия праздника в Александрии прошел показ традиционных национальных костюмов - было представлено более 100 белорусских убранств со всех регионов Беларуси. К показу присоединились гости из России и Украины.





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