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Игорь Петришенко: праздник в Александрии стал культурным брендом Беларуси, и мы гордимся этим
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Игорь Петришенко во время торжественного открытия праздника «Купалье» - «Александрия собирает друзей» - заявил, что праздник в Александрии стал культурным брендом нашей страны,
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома, также поприветствовал гостей праздника.
Впервые во время церемонии открытия праздника в Александрии прошел показ традиционных национальных костюмов - было представлено более 100 белорусских убранств со всех регионов Беларуси. К показу присоединились гости из России и Украины.
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Премьер-министр Игорь Петришенко во время торжественного открытия праздника «Купалье» - «Александрия собирает друзей» - заявил, что праздник в Александрии стал...
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