Советская самоходная установка СУ-100 пополнила музей Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Знаменитую советскую самоходную установку СУ-100 отреставрировали в Беларуси. В годы Великой Отечественной войны немцы называли ее «истребителем танков». Сегодня боевое орудие торжественно переместили в мемориальный комплекс на Буйничском поле. Одним из первых обновленный раритет увидел корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

На Буйничском поле день начался с выстрелов, как тогда, в 44-ом. При освобождении Могилева и окрестностей гремели взрывы и пахло порохом, сражаясь, падали солдаты. Только сейчас это реконструкция.



Цветы у подножия каплицы в честь героев войны. Минута молчания. И новый экспонат – артиллерийская установка СУ-100. К памятному месту ее доставили на трале. А затем при помощи крана установили на постоянное место в экспозиции.

Самоходные артиллерийские установки в годы войны создавались для поддержки действий танков и пехоты. СУ-100 была самой современной на тот момент. Весила 31 тонну, скорость достигала 50 км/ч. Экипаж составлял четыре человека. В отличие от предыдущих версий, Су-100 имела бронированную лобовую часть, появилась командирская башенка.

Передали эту самоходку реставраторы местного военно-патриотического клуба. Они и нашли боевую установку на одном из полигонов под Минском.

«Это было сплошное решето, не было ни гусеничных лент, ни колес. Ничего не было ни моторного отсека», – рассказал руководитель военно-патриотического клуба «Поиск» Валерий Семушкин.

Реставраторы написали письмо президенту с просьбой передать ценную находку им. Глава государства идею поддержал. И началась кропотливая работа. Почти два месяца шло восстановление. Многие запчасти делали по спецзаказу Минобороны. В итоге Су- 100 возродили. Технику решили подарить Могилеву за героизм в годы войны.

«Весьма на славу потрудились реставраторы. Спасибо поисковикам, которые нашли орудие. Нам радостно, что экспонат времен войны пополнил здесь музейную коллекцию под открытым небом, которая состоит как из техники военного времени, так и послевоенной эпохи», – сказал заместитель директора Музея истории Могилева Евгений Балберов.

Буйничское поле не только для жителей Могилева, но и для всего Союза было символом мужества и жертвенности во имя Победы. Героизм солдат, сражавшихся за этот белорусский город, увековечил в своих произведениях Константин Симонов. О Буйничах написаны сотни статей, снято много фильмов. Историки уверены: пополнение экспозиции музея – тоже весомый вклад. И Великая Отечественная война заинтересует больше молодых людей. И надолго сохранит память о тех, кто эту землю защищал.