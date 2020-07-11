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Депутат ведет прием

11.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

14 июля прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич:

— с 10.00 до 11.00 в Дотишском сельском Совете депутатов (кабинет председателя);

— с 11.00 до 12.00 в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии «Дотишки» (кабинет директора).

 
 
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14 июля прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому...
 
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