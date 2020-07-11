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Автомобиль буксирует телегу... А что, так можно было?
11.07.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Забавный фотофакт, правда?
Почему бы и нет? Пока весь мир мечтает об электрификации автотранспорта, мы тоже внедряем инновации.
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Забавный фотофакт, правда? Почему бы и нет? Пока весь мир мечтает об электрификации автотранспорта, мы тоже внедряем инновации.
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