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Автомобиль буксирует телегу... А что, так можно было?

11.07.2020 20:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Забавный фотофакт, правда?

Автомобиль буксирует телегу... А что, так можно было?

Почему бы и нет? Пока весь мир мечтает об электрификации автотранспорта, мы тоже внедряем инновации.

 
 
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  Забавный фотофакт, правда? Почему бы и нет? Пока весь мир мечтает об электрификации автотранспорта, мы тоже внедряем инновации.
 
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