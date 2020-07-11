«Наверное, я не очень люблю себя». Екатерина Дулова в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, СТВ:

Больше всего я боюсь..?

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:

Наверное, отсутствия понимания.

Дулова о Национальной музыкальной премии: «Самым удивительным было то, что я в своих оценках, в общем, совпадала с большинством»

Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток?

Екатерина Дулова:

Наверное, я не очень люблю себя.

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь больше всего?

Екатерина Дулова:

Своими детьми.

Вадим Щеглов:

Любовь – это..? Екатерина Дулова:

Это жертвенность.

Вадим Щеглов:

Талант – это..?

Екатерина Дулова:

Божий дар.

Вадим Щеглов:

Когда Вы в последний раз плакали?





Екатерина Дулова:

Как правило, это связано с памятью о моих родителях.

Вадим Щеглов:

Деньги или успех?

Екатерина Дулова:

Хорошо, когда есть и то, и другое.

Вадим Щеглов:

Вам доводилось врать? Екатерина Дулова:

Пожалуй, нет. Если только скрывать. Но во благо.

Вадим Щеглов:

Для музыканта главное..?

Екатерина Дулова:

Душа.

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