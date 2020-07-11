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«Наверное, я не очень люблю себя». Екатерина Дулова в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе
Вадим Щеглов, СТВ:
Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Вадим Щеглов:
Екатерина Дулова:
Вадим Щеглов:
Екатерина Дулова:
Вадим Щеглов:
Екатерина Дулова:
Вадим Щеглов:
Екатерина Дулова:
Вадим Щеглов:
Екатерина Дулова:
Вадим Щеглов:
Екатерина Дулова:
Смотрите 12 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:Больше всего я боюсь..? Екатерина...
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