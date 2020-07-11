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«Наверное, я не очень люблю себя». Екатерина Дулова в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

11.07.2020 21:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, СТВ:
Больше всего я боюсь..?

Екатерина Дулова, ректор Белорусской государственной академии музыки:
Наверное, отсутствия понимания.

Дулова о Национальной музыкальной премии: «Самым удивительным было то, что я в своих оценках, в общем, совпадала с большинством»

Вадим Щеглов:
Ваш главный недостаток?

Екатерина Дулова:
Наверное, я не очень люблю себя.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Екатерина Дулова:
Своими детьми.

Вадим Щеглов:
Любовь – это..?

Екатерина Дулова:
Это жертвенность.

Вадим Щеглов:
Талант – это..?

Екатерина Дулова:
Божий дар.

Вадим Щеглов:
Когда Вы в последний раз плакали?

«Наверное, я не очень люблю себя». Екатерина Дулова в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Екатерина Дулова:
Как правило, это связано с памятью о моих родителях.

Вадим Щеглов:
Деньги или успех?

Екатерина Дулова:
Хорошо, когда есть и то, и другое.

Вадим Щеглов:
Вам доводилось врать?

Екатерина Дулова:
Пожалуй, нет. Если только скрывать. Но во благо.

Вадим Щеглов:
Для музыканта главное..?

Екатерина Дулова:
Душа.

Смотрите 12 июля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Екатерина Дулова

 
 
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Ректор Белорусской государственной академии музыки откровенно рассказала о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, СТВ:Больше всего я боюсь..? Екатерина...
 
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