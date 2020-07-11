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Сильная магнитная буря. Лунный календарь на неделю с 13 по 19 июля

11.07.2020 20:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильная магнитная буря. Лунный календарь на неделю с 13 по 19 июля

Июль – это месяц, когда природа находится на пике своей активности. 

13 июля сейте черную редьку и другие поздние корнеплоды. 15-го – хорошо укоренять саженцы деревьев и кустов.

Улучшить состояние своих волос и добавить им здоровья и красоты лучше всего на следующей неделе 15 и 18 числа.

Достаточно мощная магнитная буря ожидается 15 июля. Но ее последствия метеочувствительные люди будут ощущать до 17 числа. В эти дни постарайтесь снизить физическую нагрузку, а силовые тренировки замените прогулками на свежем воздухе.

Решать проблемы по мере их поступления, не откладывая в долгий ящик, стоит 16 числа. 17-го – идеальный день для отдыха в кругу семьи. 18-го – удачное время для самопознания и самообразования.

В какой день лучше посетить стоматолога? И когда стоит заняться пересадкой клубники, ампельных, вьющихся и стелющихся растений? Ответы – в программе «Метеогид» на ОНТ!  

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Июль – это месяц, когда природа находится на пике своей активности.  13 июля сейте черную редьку и другие поздние корнеплоды. 15-го – хорошо укоренять саженцы...
 
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