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Кубок Беларуси по велоспорту проходит в Мозыре
Источник материала: ОНТ
В Мозыре проходит Кубок Беларуси по велоспорту на шоссе. Участвуют все лидеры национальной сборной.
Это первые соревнования в стране после 4-месячной паузы. Татьяна Шаракова и Анастасия Киптикова победили в парной гонке на 20 километров. В аналогичной дисциплине у мужчин золото досталось дуэту Евгений Королек – Михаил Шеметов. Дарья Декола – сильнейшая в женской индивидуальной гонке. Мужскую групповую гонку выиграл действующий чемпион страны Евгений Соболь.
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В Мозыре проходит Кубок Беларуси по велоспорту на шоссе. Участвуют все лидеры национальной сборной. Это первые соревнования в стране после 4-месячной паузы....
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