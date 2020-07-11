Кубок Беларуси по велоспорту проходит в Мозыре

Источник материала: ОНТ

В Мозыре проходит Кубок Беларуси по велоспорту на шоссе. Участвуют все лидеры национальной сборной.

Это первые соревнования в стране после 4-месячной паузы. Татьяна Шаракова и Анастасия Киптикова победили в парной гонке на 20 километров. В аналогичной дисциплине у мужчин золото досталось дуэту Евгений Королек – Михаил Шеметов. Дарья Декола – сильнейшая в женской индивидуальной гонке. Мужскую групповую гонку выиграл действующий чемпион страны Евгений Соболь.

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