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Погода в областных центрах Беларуси с 13 по 19 июля. Прогноз от Дмитрия Рябова

11.07.2020 20:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси с 13 по 19 июля. Прогноз от Дмитрия Рябова

Погоды всякие нужны, погоды всякие важны. Можно много спорить о сегодняшней погоде, которой мы обязаны балтийскому воздуху. Кто-то рад провести эти дни под аккомпанемент дождя, наслаждаясь дуновениями свежего ветра. А у кого-то испорчено настроение этим же дождем и прохладным ветром. Но воздух, безусловно, благодаря этому стал чище.  

Да, на уходящей неделе установилась прохладная погода, во второй половине средняя температура была до 5 градусов ниже нормы, что характерно для третьей декады мая. Тому, кто мечтает о возвращении жары, еще немного надо подождать – дней 10. А пока – прохладно и дождливо.

В первой половине следующей недели днем будет +14°C…+20°C, в юго-восточных районах до +25°C. Температурный фон будет на 2-5 градусов ниже нормы. Не произойдет больших изменений в среду, четверг и пятницу. Вероятны грозы. В выходные на территорию Беларуси с Западной Европы сместится антициклон, отодвигая зону дождей на восток.

Прогноз погоды на каждый день в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»!

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погоды всякие нужны, погоды всякие важны. Можно много спорить о сегодняшней погоде, которой мы обязаны балтийскому воздуху. Кто-то рад провести эти дни под...
 
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