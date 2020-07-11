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«Невыносимая лёгкость». Какова цена высокого искусства балета и что происходит, когда опускается занавес?

11.07.2020 21:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Невыносимая лёгкость». Какова цена высокого искусства балета и что происходит, когда опускается занавес?

Что вы знаете о балете? Это совершенно неизвестный… и даже недружелюбный, жестокий мир красоты и танца. Пластики и боли. Желания и слёз. Это просто «Невыносимая лёгкость». Такие эмоции словами не передать, но мы попытались. И сегодня хотим открыть эти тёмные стороны вам – всё то, что остаётся за кулисами. За сценой. Где-то глубоко внутри каждого, когда гаснет яркий свет рампы. У вас билет в первый ряд.

Новый документальный фильм «Субботнего выпуска» о бесконечно влюбленных в совершенное искусство. Гиперреалистично и без прикрас - о том, что происходит, когда опускается занавес. Смотрите фильм о других людях, преданных своему делу.

Подробности - в видео.


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Что вы знаете о балете? Это совершенно неизвестный… и даже недружелюбный, жестокий мир красоты и танца. Пластики и боли. Желания и слёз. Это просто «Невыносимая...
 
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