Источник материала: Новости Волковыска

Центризбирком прислал ответ в штаб Виктора Бабарико и пояснил, почему почти 200 тысяч подписей не были приняты. Документ опубликовал официальный телеграм-канал претендента на президентский пост.

«Разъясняем, что Избирательный кодекс Республики Беларусь не предусматривает механизма обжалования протоколов об установлении количества подписей избирателей в подписных листах и ознакомления с материалами проверки подписных листов в территориальных комиссиях», – говорится в документе. Он подписан председателем комиссии Лидией Ермошиной.





Команда потенциального кандидата отмечает, что не согласна с трактовкой комиссии, в связи с чем вчера в суд Московского района Минска была подана соответствующая жалоба.

Стоит отметить, что ранее многие белорусы обращались в ЦИК с просьбой объяснить, почему их голос за альтернативного кандидата не был засчитан.

«Не имеется правовых оснований для удовлетворения обращений избирателей с просьбой учесть их подпись в тех случаях, когда территориальной комиссией не были учтены все подписи избирателей в поддержку выдвижения определенного кандидата по какому-либо району, городу, району в городе», – ответили только в Центризбиркоме.

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 9 августа 2020 года.