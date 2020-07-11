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16-18 июля в Гродно пройдет II этап Кубка Беларуси по велоспорту

12.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Этапы Кубка Беларуси по шоссейным гонкам проходят в рамках открытых чемпионатов и первенств областей страны, сообщает oblsport.grodno.by. В 2020 году в Гродно открытый чемпионат и первенство Гродненской области станет II этапом, а осенью примет финальный этап, где и определятся по сумме набранных очков лидеры сезона.

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в календарь международных и национальных соревнований. Недостаток соревновательной практики испытывают большинство спортсменов и велоспорт не исключение.

Поэтому 16-18 июля в Гродно соберутся команды, представляющие все регионы страны, в том числе и ведущие гонщики национальной сборной. Представители Гродно – действующий чемпион мира на треке Евгений Королёк и его коллега Михаил Шеметов выступят в качестве лидеров сборной команды Гродненской области.

В программе соревнований пройдут индивидуальные гонки с раздельного старта, групповые гонки с общего старта, а также кольцевые гонки-критериум. Участие в них примут спортсмены в категориях «мужчины/женщины» 2001 года рождения и старше, а также «юниоры/юниорки» 2002-2003 годов рождения.

ПРОГРАММА II ЭТАПА КУБКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ШОССЕЙНЫМ ГОНКАМ

16.07.2020 (четверг)

  • 11.00 – старт индивидуальных гонок, все возрастные категории – 15 км. Маршрут: старт/финиш д. Тричи – д. Богатыри – до государственной границы – далее разворот и в обратном направлении к финишу.

17.07.2020 (пятница)

  • 10.30 – старт групповых гонок,
  • мужчины – 105 км (3 круга);
  • женщины, юниоры и юниорки – 70км (2 круга). Маршрут: 7 км шоссе Гродно-Сопоцкин – д. Подлабенье – д. Ратичи –  д. Гиновичи – д. Конюхи – д. Софиёво – д. Тричи – д. Лососно – д. Подлабенье (круг -35 км)

18.07.2020 (суббота)

  • 10.30 — старт гонок-критериум, 
  • мужчины — 30км (30 кругов);
  • женщины,  юниоры — 25км (25 кругов);
  • юниорки — 20км 920 кругов). Маршрут: пер. Поповича от АЗС – ул. Советских пограничников (круг 1,1 км)

По решению главной судейской коллегии в программу соревнований могут быть внесены изменения.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!

  • 16 июля будет ограничено движение в районе деревень Тричи, Богатыри,
  • 17 июля – в направлении Гродно-Сапоцкин, в районе деревень Подлабенье, Ратичи, Гиновичи, Конюхи, Софиёво, Тричи, Лососно
  • 18 июля – в районе улиц Поповича и Советских пограничников (АЗС «Беларусьнефть», БСМП).

Просим учесть данную информацию при составлении маршрута движения и приносим извинения за доставленные неудобства.

oblsport.grodno.by

 
Теги: Гродно
 
 
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Этапы Кубка Беларуси по шоссейным гонкам проходят в рамках открытых чемпионатов и первенств областей страны, сообщает oblsport.grodno.by. В 2020 году в Гродно открытый...
 
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