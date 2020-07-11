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16-18 июля в Гродно пройдет II этап Кубка Беларуси по велоспорту
12.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно пройдет II этап Кубка Беларуси по велоспорту " width="599" height="398">
Этапы Кубка Беларуси по шоссейным гонкам проходят в рамках открытых чемпионатов и первенств областей страны, сообщает
Пандемия
Поэтому 16-18 июля в Гродно соберутся команды, представляющие все регионы страны, в том числе и ведущие гонщики национальной сборной. Представители Гродно – действующий чемпион мира на треке Евгений Королёк и его коллега Михаил Шеметов выступят в качестве лидеров сборной команды Гродненской области.
В программе соревнований пройдут индивидуальные гонки с раздельного старта, групповые гонки с общего старта, а также кольцевые гонки-критериум. Участие в них примут спортсмены в категориях «мужчины/женщины» 2001 года рождения и старше, а также «юниоры/юниорки» 2002-2003 годов рождения.
ПРОГРАММА II ЭТАПА КУБКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ШОССЕЙНЫМ ГОНКАМ
16.07.2020 (четверг)
17.07.2020 (пятница)
18.07.2020 (суббота)
По решению главной судейской коллегии в программу соревнований могут быть внесены изменения.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Просим учесть данную информацию при составлении маршрута движения и приносим извинения за доставленные неудобства.
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Этапы Кубка Беларуси по шоссейным гонкам проходят в рамках открытых чемпионатов и первенств областей страны, сообщает oblsport.grodno.by. В 2020 году в Гродно открытый...
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